Schlepperbanden bauen die Migrationsroute Algerien-Balearen weiter aus: Innerhalb von weniger als 24 Stunden haben bis Sonntagmittag 16 Boote mit insgesamt 249 irregulären Migranten Mallorca und Formentera erreicht. Das ist ein neuer Höchststand, wie die Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen bestätigte.

Die Anzahl und Frequenz der Boote auf der seit Jahren bestehenden Route steigt schon seit Wochen. Die Migranten stechen an der Küste von Algerien in See und gelangen in kleinen Booten mit Außenbordmotoren in etwa 24 Stunden auf die Inseln. Dort werden sie zunächst von der Polizei und dem Roten Kreuz betreut und dann, theoretisch innerhalb von 72 Stunden, aufs spanische Festland überstellt. Die eigentlich vorgesehene Ausweisung in ihr Herkunftsland ist weitgehend ausgesetzt, weil Algier die Grenzen geschlossen hat. Die meisten Migranten können daher weiterziehen, zumeist wollen sie nach Frankreich.

Von den am Sonntagmorgen in balearischen Gewässern aufgebrachten oder an der Küste angelangten Booten kamen neun bis in den Nationalpark Cabrera im Süden von Mallorca und nach Cala Figuera (Gemeinde Santanyí). An Bord waren 143 Personen. Die weiteren sieben Boote mit 106 Insassen gelangten bis nach Formentera, der kleinsten Insel der Balearen.

Die große Mehrheit der Migranten sind Männer. In den am Sonntag auf den Inseln angelangten Booten waren nur drei Frauen dabei, darunter eine Hochschwangere, die am Sonntag im Krankenhaus von Manacor untersucht wurde. /ck