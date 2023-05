Die Metall-Branche auf Mallorca hat ihren Streik unterbrochen, nachdem das balearische Arbeitsministerium sich am Dienstag (16.5.) als Schlichter eingeschaltet hat. Obwohl bis 23.30 Uhr keine Einigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften erzielt worden war, beschlossen die Handwerker, ihren Streik einen Tag zu pausieren. Unterdessen gehen die Verhandlungen weiter.

Streitpunkt war bisher das Thema Lohnerhöhung. Die Arbeitgeber hatten vier Prozent für dieses Jahr, vier Prozent für 2024 und zwei Prozent für 2025 vorgeschlagen. Das Problem ist, dass die Beschäftigten in diesem Sektor aktuell viele Zulagen erhalten, die dann wegfallen würden. Somit würden die meisten die Lohnerhöhung kaum bemerken. Die Arbeitgeber garantieren nur eine Reallohnerhöhung von zwei Prozent in drei Jahren. Das ist den Gewerkschaften nicht genug. Sie verlangen eine Reallohnerhöhung von sechs Prozent für dieses Jahr, fünf Prozent für 2024 und drei Prozent für 2025.

Streik könnte weitergehen

Nach Angaben der Gewerkschaften haben sich die Arbeitgeber bereit erklärt, heute einen Vorschlag für eine Lohnerhöhung zwischen 13 und 15 Prozent über drei Jahre vorzulegen und eine Reallohnerhöhung von bis zu vier Prozent. Sollte es zu keiner endgültigen Einigung kommen, wird der Streik voraussichtlich am Donnerstag (18.5.) fortgesetzt. Auch für den 20., 23., 24., 25. und 27. Mai sind Streiks vorgesehen.

Die Metall-Branche umfasst 42.000 Beschäftigte auf den Inseln, die in unterschiedlichsten Berufen arbeiten: Darunter Elektriker, Klempner, Mechaniker, Fahrzeuginspekteure, Metallarbeiter und Techniker, die Haushaltsgeräte reparieren.

Am Dienstag marschierten laut MZ-Schwesterzeitung etwa 200 Arbeiter durch die Straßen des Industriegebiets Son Castelló. Die Gewerkschaften geben an, dass etwa 1.000 Menschen an dem Protestmarsch teilnahmen. Daniel Cámara, Sprecher der Gewerkschaft CCOO, bezeichnete den Tag als "den wichtigsten Streik der Metall-Branche in den vergangenen 20 Jahren". /mwp