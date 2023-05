Auf Mallorca und den Nachbarinseln haben die Gewerkschaften CCOO, UGT und USO die Metallbranche am Dienstag (16.5.) zum Streik aufgerufen. Grund dafür ist, dass die Verhandlungen um die Lohnerhöhung vor dem Schlichtungsgericht der Balearen (TAMIB) am Tag zuvor gescheitert waren. Diese Branche umfasst 42.000 Beschäftigte auf den Inseln, die in unterschiedlichsten Berufen arbeiten: Darunter Elektriker, Klempner, Mechaniker, Fahrzeuginspekteure, Metallarbeiter und Techniker, die Haushaltsgeräte reparieren. Auch in der Urlauber-Industrie könnte dieser Streik zu spüren sein, denn Techniker, die Hotels und Flugzeuge warten, fallen ebenfalls aus.

Die Gewerkschaften haben die Arbeitsniederlegungen für den 16., 17., 18., 20., 23., 24., 25. und 27. Mai angesetzt. Die Verhandlungen stockten rund das Thema Lohnerhöhung. Die Arbeitgeber hatten vier Prozent für dieses Jahr, vier Prozent für 2024 und zwei Prozent für 2025 vorgeschlagen. Das Problem ist, dass die Beschäftigten in diesem Sektor aktuell viele Zulagen erhalten, die dann wegfallen würden. Somit würden die meisten die Lohnerhöhung kaum bemerken. Die Arbeitgeber garantieren nur eine Reallohnerhöhung von zwei Prozent in drei Jahren. Das ist den Gewerkschaften nicht genug. Sie verlangen eine Reallohnerhöhung von sechs Prozent für dieses Jahr, fünf Prozent für 2024 und drei Prozent für 2025. Streik führt zu Straßensperrungen Die Handwerker der Metallbranche werden ihren Streik mit Kundgebungen ergänzen, für die teilweise Straßen gesperrt werden müssen. Autofahrer sollten also am Dienstag (16.5.) das Industriegebiet Can Valero meiden. Am Donnerstag sollen die Kundgebungen im Industriegebiet Marratxí stattfinden und am Samstag am Flughafen von Palma. Das gleiche Muster soll sich in der kommenden Woche wiederholen. Die Sprecher der Arbeitgeber teilten mit, dass sie eine Vermittlung durch das Arbeitsministerium vorerst ablehnen. Sollte der Konflikt stagnieren, wollen sie die allerdings beantragen. /mwp