In den Büros der Ausländerpolizei in Palma de Mallorca, dort wo auch EU-Ausländer etwa ihre NIE-Nummer beantragen müssen, herrschen im Hochsommer "unerträgliche Temperaturen". Dieser Ansicht ist zumindest die Gewerkschaft UGT, die am Montag (1.8.) dazu eine Pressemitteilung veröffentlichte. Aus Arbeitsschutzgründen sei derzeit nur eine Temperatur von 27 Grad erlaubt, in dem Gebäude an der Stadteinfahrt nach Palma jedoch käme es "schon seit fünf Jahren zu Spitzenwerten von 30 Grad".

