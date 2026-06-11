Kamaleonico: Ein kulinarisches und gesellschaftliches Erlebnis im Zentrum von Palma

Mitten auf Palmas Rambla, wo die Stadt niemals ganz stillsteht, präsentiert sich das Kamaleonico als eine jener Adressen, an denen einfach alles möglich ist: ob man gut essen, einen Cocktail genießen, sich Gerichte mit Freunden teilen oder sich schlicht vom Ambiente treiben lassen möchte. Gegründet mit der Vision, weit mehr als nur ein Restaurant zu sein, hat es sich im Laufe der Zeit zu einem lebendigen, geselligen Ort mit eigenem Charakter entwickelt.

Die Wandmalereien, das warme Licht und die Möbel tragen zu einer außergewöhnlich entspannten Atmosphäre bei. / Xisco Fuster

Das Konzept vereint Kulinarik, Cocktailkunst, Musik und Gastfreundschaft in einem Rahmen, der zu entschleunigtem Genuss einlädt. Hier zählt nicht nur, was auf den Tisch kommt, sondern auch das gesamte Drumherum: das Licht, das Design, der Rhythmus des Services, die Energie des Lokals und jenes Gefühl der Behaglichkeit, das dafür sorgt, dass man nach dem Essen noch gerne zum Plaudern sitzen bleibt.

Gerichte zum gemeinsamen Genuss

Die Speisekarte des Kamaleonico zeigt sich weltoffen: Die internationale Küche ist so konzipiert, dass sie zu den unterschiedlichsten Momenten des Tages passt. Ob beim Geschäftsessen, beim Dinner mit Freunden oder bei einem spontanen Abstecher in Palmas Innenstadt – die Philosophie bleibt stets dieselbe. Serviert werden aromatische und beliebte Klassiker, die ganz bewusst dazu einladen, miteinander geteilt zu werden.

Zu den Aushängeschildern zählen handgeschnittenes Beef Tatar, Gyoza, Sushi, Smash Burger und das „Rabowich“ – eine jener Kreationen, die längst zum Markenzeichen des Hauses geworden sind. Es sind Gerichte, die für eine ungezwungene Kulinarik mit internationalen Akzenten und urbanem Flair stehen. Dabei verfolgen sie immer eine klare Mission: Der Tisch soll zum verbindenden Treffpunkt werden.

Die Küche von Kamaleónico ist von internationalen Einflüssen geprägt. Die Gerichte haben Charakter und werden stets sorgsam präsentiert. / Xisco Fuster

Einen ebenso wichtigen Stellenwert nimmt die Cocktailkunst ein. Das Kamaleonico versteht sich ganz bewusst nicht als klassisches Restaurant, sondern als ein Ort, an dem man den späten Nachmittag entspannt einläuten, die Nacht genussvoll verlängern oder das Dinner von einem erstklassig gemixten Drink begleiten lassen kann. Genau dieses fließende Zusammenspiel aus Küche, Bar und Flair macht den unverwechselbaren Charakter des Lokals aus.

Ein Treffpunkt in Palma

Das Restaurant zieht gleichermaßen Einheimische wie Zugezogene aus aller Welt an, die im Stadtzentrum nach einem etwas anderen Konzept suchen. Seine Lage in einer der charakteristischsten Ecken Palmas trägt dazu bei, dass es nicht nur ein Ort ist, an dem man im Vorübergehen spontan einkehrt, sondern vor allem einer, an den man immer wieder gerne zurückkehrt. Denn das Kamaleonico ist gemeinsam mit seiner treuen Community gewachsen, die das Lokal längst fest in ihren gesellschaftlichen und kulinarischen Alltag integriert hat.

Mit den Jahren hat sich das Lokal im Rhythmus Palmas weiterentwickelt und sich dabei jene unverwechselbare Mischung aus Nahbarkeit, Energie und Charakter bewahrt. Es versteht sich eben nicht nur als eine Adresse für exzellentes Essen, sondern als ein Ort, an dem das Leben pulsiert: eine Kulisse für gute Gespräche, Begegnungen, Feiern, für das gemütliche Beisammensein nach dem Essen und für Nächte, die ohne große Planung einfach ihren Lauf nehmen.

Das Küchenteam von Kamaleónico. / Xisco Fuster

Im Kamaleonico beginnt das Erlebnis auf dem Teller – doch dort endet es noch lange nicht. Es setzt sich fort in der Musik, im perfekten Drink, in der Stimmung und in jener Art von Gastfreundschaft, die unweigerlich dazu einlädt, noch ein wenig länger zu bleiben. Darin liegt wohl auch das Geheimnis seiner Anziehungskraft: in der Erkenntnis, dass ein Restaurant manchmal eben auch eine kleine Bühne für das gesellschaftliche Leben einer Stadt sein kann.

Auf der Website der Kamaleónico Group können Sie sich die Menüs der Kamaleónico Group ansehen oder mehr über das Projekt erfahren.