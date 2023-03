Schnell noch ran an die Gutscheine: Hier können Sie beim Einkauf auf Mallorca sparen

Wöchentlich grüßt das Murmeltier, mag sich mancher MZ-Leser an dieser Stelle denken. Denn derzeit häufen sich auffällig viele Rabattaktionen auf Mallorca. Der neueste Streich für Sparwillige ist die am 21. März gestartete Initiative „Bons Illes Balears“: Residenten ab 16 Jahren bekommen bis 15. April in ausgewählten Geschäften 15 Euro Rabatt bei einem Einkauf im Wert von mehr als 30 Euro gewährt. Eine Person kann insgesamt maximal vier Gutscheine einlösen.

Mehr als tausend Läden machen mit Die Balearen-Regierung hat eine halbe Million Euro investiert, um mit der Aktion kleine und mittelgroße Geschäfte zu unterstützen. Mehr als tausend Läden auf den Balearen nehmen an der Kampagne teil, allein 830 auf Mallorca. Auf der Website bonsillesbalears.com können Sie sich unter „Veure establiments adherits“ für die Inseln und Gemeinden anzeigen lassen, welche Geschäfte dabei sind – auch nach verschiedenen Kategorien wie etwa Lebensmittel, Körperpflege oder Elektrogeräte sortiert. Zudem bietet die Website Orientierung, wo noch Bons verfügbar sind. Die Gutscheine gibt es dann direkt in den Läden. Allerdings war gleich zu Beginn der Aktion der Ansturm enorm: Am ersten Tag waren an einigen Ständen auf dem Mercat de l’Olivar in Palma die Gutscheine innerhalb einer Stunde vergriffen. Wer noch von der Kampagne profitieren möchte, muss sich beeilen – oder eine andere Aktion zum Sparen nutzen, etwa die vergangene Woche vorgestellten Gutscheine unter bonsmallorca.cat. /bro