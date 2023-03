Eine neue Runde Einkaufsgutscheine sollten am Montag (27.3.) um 17 Uhr in Palma de Mallorca freigeschaltet werden. Insgesamt 406 Geschäfte wollten dieses Mal an der Rabattaktion von der Stadt Palma teilnehmen. Doch dazu kam es nicht.

Denn als die Aktion beginnen sollte, traten technische Probleme auf. Vor den Geschäften bildeten sich lange Schlangen an enttäuschten Kunden, die gehofft hatten, beim Einkauf sparen zu können. Am Abend, als die meisten der teilnehmenden Geschäfte schon geschlossen hatten, schienen die Probleme behoben.

Doch am Dienstagvormittag (28.3.) der Rückschlag. Die Stadt Palma teilte um kurz nach 10 Uhr über Social Media mit, dass die Aktion bis auf Weiteres ausgesetzt wird. Wenn die technischen Probleme behoben sind, werde man darüber informieren, hieß es.

Das sind die Teilnahmebedingungen

Jeder Bürger erhält neun Gutscheine über jeweils zehn Euro. Der Mindesteinkaufswert beträgt 16 Euro. Pro Geschäft können drei Gutscheine eingelöst werden. Das heißt, man kann bei Einkäufen ab 48 Euro pro Laden 30 Euro sparen. Für das Einlösen der Gutscheine reicht es aus, den spanischen Personalausweis DNI oder die NIE vorzuzeigen. Teilnehmen können Personen ab 18 Jahren. Es ist nicht notwendig, in Palma gemeldet zu sein.

Insgesamt werden in drei Phasen eine Million Euro über die Gutscheine ausgeschüttet. Jedes Geschäft bekommt in dieser ersten Phase 123 Gutscheine, insgesamt kommen am Montag 50.000 Gutscheine in Umlauf.

Weitere Termine

Die zweite Phase beginnt am 18. April ebenfalls um 17 Uhr. Dort nehmen allerdings nur noch die Geschäfte teil, die es in der ersten Phase geschafft haben, mindestens 50 Prozent der ihnen zustehenden Gutscheine loszuwerden. Die dritte Phase startet am 24. April.

Eine Übersicht über die teilnehmenden Geschäfte finden Sie unter diesem Link.

Weitere Gutscheinaktion

Bis zum 15. April läuft noch eine andere Gutscheinaktion namens „Bons Illes Balears“. Dahinter steckt die Balearen-Regierung. Bei der Aktion bekommen Residenten ab 16 Jahren in ausgewählten Geschäften 15 Euro Rabatt bei einem Einkauf im Wert von mehr als 30 Euro gewährt. Eine Person kann insgesamt maximal vier Gutscheine einlösen