Neuer Mallorca-Podcast: Wann die Familienstiftung für die länderübergreifende Vermögenssicherung ideal ist

Am vergangenen Freitag (15.3.) fand im Club der Mallorca Zeitung die von der in Palma ansässigen Steuer- und Rechtskanzlei PlattesGroup organisierte Veranstaltung "Die Familienstiftung als Gestaltungsalternative" statt. Die Referenten DDr. Babette Prechtl-Aigner (Österreich), Prof. Dr. Andrea Opel(Schweiz), Mag. Reinhard Leitner(Österreich), Prof. Dr. Jan Bron (Deutschland), Stifter Thomas Meyer (Deutschland), Moderator Prof. Dr. Martin Wenz (Liechtenstein) und Willi Plattes (CEO der PlattesGroup) standen auch am Podcast-Mikrofon Rede und Antwort.

