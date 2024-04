Auswandern nach Mallorca: Gibt es eine Wende bei der Wegzugsteuer aus Deutschland?

Nach Mallorca auszuwandern, ist manchmal nicht so sehr eine aktive Entscheidung, sondern ein schleichender Prozess. Die Aufenthalte auf der Insel werden länger und ehe man sich versieht, hat man die 183 Tage in Spanien überschritten. Das bedeutet: Man ist in Spanien steuerlich ansässig. Wenn es für den normalen Steuerzahler schon vor größere Probleme stellen kann, dann erst recht für Unternehmer. Denn hier greift die deutsche Wegzugsteuer.

Entscheidung des Bundesfinanzhofs

Doch nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Wegzugbesteuerung bei einem Wegzug in die Schweiz – obwohl im Gesetz so nicht vorgesehen – dauerhaft und zinslos zu stunden ist. Was das bedeutet und welche Auswirkungen das für Mallorca-Auswanderer haben könnte, diskutieren Prof. Dr. Christoph Juhn (Juhn Partner) und Willi Plattes (CEO der PlattesGroup) im Willipedia-Podcast.