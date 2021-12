Gerade erst nach knapp zwei Jahren wieder eröffnet und schon unangenehm aufgefallen: Die Kultdisco BCM in Magaluf im Südwesten von Mallorca hat mit Videoaufnahmen von sich reden gemacht, die eine volle Tanzfläche zeigt mit Dutzenden von Menschen, die ohne Maske und ohne Abstand Party machen, als gäbe es keine Corona-Pandemie. Die Aufnahmen stammen aus der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag und wurden von Joan Guasp Giner gefilmt, Chef des Programms "Ens deim coses" beim balearischen Regionalsender IB3.

Das Video, das auf Twitter hochgeladen wurde und innerhalb von kurzer Zeit weiterverbreitet wurde, könnte auf den ersten Blick genauso gut vor Corona entstanden sein. Keiner der Anwesenden trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Die Disco BCM hatte erst in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember nach einer aufwendigen Renovierung und einer Zwangspause wegen der Pandemie wieder eröffnet und läuft mit derartigen Bildern Gefahr, sich eine hohe Geldstrafe einzufangen.

Eine Kneipe muss geräumt werden

Da das BCM nicht der einzige Veranstaltungsort am Wochenende war, bei dem über die Stränge geschlagen wurde, sieht sich die Balearen-Regierung zum Handeln gezwungen. Unter anderem in einem Pub im Carrer Joan Miró in Palma gab es ebenfalls eine Party, bei der sich kaum jemand der Anwesenden an die Maskenpflicht und den Sicherheitsabstand hielt. Die Polizei musste die Kneipe räumen und stellte Anzeige gegen den Betreiber.

Die Balearen-Regierung hat angekündigt, gegen derartige Verfehlungen vorzugehen und hat bereits gegen eines der Lokale ein Strafverfahren begonnen. Zunächst blieb unklar, ob es sich dabei um das BCM handelte.

Die Regierung schließt auch härtere Schritte, wie beispielsweise die erneute Schließung des Nachtlebens nicht mehr aus, sollten sich derartige Szenen in den kommenden Tagen, speziell auch zum Jahreswechsel wiederholen. Bei einem Krisengipfel am Montag forderte der Direktor des balearischen Instituts für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, Rubén Castro, vom Präsidenten der Vereinigung des Nachtlebens, Miguel Pérez, und dem Chef der Disco BCM, Jaime Lladó die strikte Einhaltung der Corona-Regeln in den Tanzlokalen, wie etwa die Maskenpflicht und die Kapazitätsgrenzen.

"Nicht hinnehmbares" und "egoistisches" Verhalten

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez verurteilte am Mittag bei einer Pressekonferenz das Verhalten der Discobetreiber als "bedauerlich" und "nicht hinnehmbar". Der Corona-Sprecher der Inseln, Javier Arranz, wollte noch eins drauflegen und nannte das Verhalten der zumeist jungen Menschen in der Disco BCM "jämmerlich" und "egoistisch". Zumal nach seinen Angaben die Corona-Inzidenz in der Gruppe der 20-bis 29-Jährigen auf den Inseln derzeit so hoch sei wie in keiner anderen Altersgruppe.

Um ähnliche Auswüchse in der Silvesternacht zumindest schneller beenden zu können, kündigte die Landesregierung verstärkte Kontrollen des Nachtlebens zum Jahreswechsel an, ohne allerdings konkreter zu werden. Die Orte, an denen es zu größeren Menschenansammlungen komme, würden besonders unter die Lupe genommen, hieß es.

Die Balearen befinden sich in einem kritischen Moment der Pandemie. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen waren die Corona-Zahlen auf einen neuen Rekord gestiegen, wohl vor allem aufgrund der großflächigen Ausbreitung der neuen Variante Omikron. Aufgrund der verbreiteten Familientreffen und verstärkten sozialen Aktivitäten in diesen Tagen wird mit einer deutlichen Zunahme der Infektionen in den ersten Januarwochen gerechnet, die sich dann auch in den Einlieferungen ins Krankenhaus niederschlagen dürfte.