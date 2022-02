Die Balearenregierung schafft die meisten noch geltenden Corona-Restriktionen auf Mallorca und den Nachbarinseln ab. Das gab Regierungssprecher Iago Negueruela auf einer Pressekonferenz am Montag (28.2.) bekannt. Die neuen Regeln sollen am Dienstag mit der Veröffentlichung des Amtsblatts BOIB in Kraft treten.

Als einzige Regeln bleiben die Maskenpflicht in Innenräumen und das Rauchverbot in den Außenbereichen von Gaststätten bestehen. Auch darf man weiterhin nicht auf offener Straße rauchen, wenn kein Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann. Alle anderen Beschränkungen bei Kultur- und Sportveranstaltungen, im Nachtleben und bei religiösen Veranstaltungen werden abgeschafft. Auch für Aktivitäten in Altersheimen sollen keine Einschränkungen mehr gelten. Ohnehin waren die meisten Beschränkungen auf den Balearen in den vergangenen Wochen und Monaten gelockert worden.

Balearen: Gute Entwicklung der Infektionen

Negueruela begründete die Abschaffung der Restriktionen mit der guten Entwicklung der Infektionszahlen in den vergangenen Wochen sowie mit der hohen Impfquote auf den Balearen. So sei die 14-Tage-Inzidenz von über 3.200 Ende Januar auf knapp 600 in der vergangenen Woche gesunken. Bereits am 12. Februar war auf den Inseln die 3G-Pflicht (Covid-Pass) für Restaurants, das Nachtleben und Fitnessstudios abgeschafft worden.

Die Balearenregierung empfiehlt zur Vermeidung von Infektionen weiterhin, sich gegen Corona zu impfen beziehungsweise boostern zu lassen. Informationen über die Impfzentren finden Sie beim Portal BitCita.

Geschlossene Räume sollen weiterhin häufig gelüftet werden. Wenn kein Abstand im Freien gehalten werden kann, soll weiterhin eine Maske getragen werden. Freizeitaktivitäten sollen, wenn möglich, weiterhin bevorzugt draußen stattfinden. Und auch häufiges Händewaschen steht auf der Empfehlungsliste der Behörden.