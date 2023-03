Die ersten Bagger stehen schon auf dem Gelände des ehemaligen Landeskrankenhauses Son Dureta in Palma de Mallorca. In den nächsten Tagen sollen sie die Arbeit aufnehmen. Hier wird in den nächsten Jahren der größte Gesundheitskomplex in Spanien entstehen. Insgesamt sechs Gebäude werden auf dem Gelände des Hospitals im Nordwesten der Stadt gebaut, von einem Sanatorium für chronisch Kranke, die einen Langzeitaufenthalt benötigen, über ein Gebäude mit Praxen, ein Gesundheitszentrum, eine palliativmedizinische Station und eine Demenz-Station bis hin zu einer Blutbank.

Im ersten Schritt müssen die Gebäude des früheren Krankenhauses abgerissen werden. Auf dem Gelände befinden sich neben dem neunstöckigen ehemaligen Krankenhaus neun Nebengebäude, unter anderem ein weiteres mit sechs Stockwerken, das alte Verwaltungsbüro, die Werkstätten, die Wäscherei, die Radiologie und die Cafeteria. Die Abrissarbeiten werden 14 Monate dauern, das Budget dafür beträgt 3,5 Millionen Euro. Investitionen von 178,4 Millionen Euro Das neue Son Dureta wird insgesamt 540 Betten haben und aus zwei Abschnitten bestehen: Im Bereich A werden künftig Patienten mit einer mittleren Aufenthaltsdauer von rund 30 Tagen untergebracht. Im Bereich B die Langzeitpatienten, die etwa zwei bis drei Monate bleiben müssen. Mit dem Bau von Modul B soll in Kürze parallel zu den Abrissarbeiten begonnen werden, er soll etwa 36 Monate dauern. Es handelt sich um einen 38.630 Quadratmeter großen Komplex, der in drei neue Gebäude unterteilt ist, die durch Stege auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden sind, wodurch Innenhöfe und Freiflächen für die Nutzer entstehen. Veranschlagt sind dafür Kosten von 61,5 Millionen Euro. Insgesamt sollen 178,4 Millionen Euro investiert werden. /mwp