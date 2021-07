Das ist Lebensqualität: Machen Sie Cala Ratjada zum Sitz Ihres eigenen Feriendomizils oder sogar zu Ihrem Lebensmittelpunkt. Die Neubauanlage ONES DE CALA RATJADA bietet 21 Apartments in einer ruhigen Gegend im Herzen des hübschen Fischerortes an der Nordostküste. Zur Auswahl stehen super moderne Wohnungen im Erdgeschoss, in der ersten, zweiten oder der dritten (Penthaus)-Etage.

Besonders die Penthäuser sind einzigartig: Die 90 Quadratmeter großen Sonnendachterrassen bieten einen 360-Grad-Rundumblick bis zum Meer. Alle anderen Wohnungen haben großzügige Balkonterrassen, die dank der Südwestausrichtung des Gebäudes fast den ganzen Tag von Sonnenschein verwöhnt werden. Das Gebäude selbst hat drei Aufgänge mit Aufzügen und jeweils zwei Wohnungen pro Etage.

Die energieeffizienten 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Doppelschlafzimmern sind mit Fußbodenheizungen in allem Räumen ausgestattet. Zur Ausstattung gehören zwei elegante Bäder, eine hochwertige moderne Küche, Porzellanfliesenböden mit Steinimitat, eine ergänzende (und kaum nötige) Klimaanlage, ein eigener Garagenplatz und ein Abstellraum. Den Wohnkomfort und Erholungswert ergänzen eine großzügige gemeinschaftliche Poolanlage und ein privater Hausgarten mit mediterraner Pflanzenpracht.

Bauweise nach modernsten und umweltfreundlichen Kriterien

Beim Bauen wurde auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit geachtet, speziell durch Wärmedämmung und Wärmerückgewinnung. Mit einem Energieverbrauch von weniger als 15 kWh/m² ist diese Art des Wohnens entsprechend sparsam für seine Bewohner und von Vorteil für den Planeten: Die umsichtige Bauweise von ONES DE CALA RATJADA entspricht mit Solarenergie und Dreifachverglasung sowie Wasserfiltersystemen und Wärmetauschern für eine signifikante Reduzierung von Lüftungswärmeverlusten den modernsten Standards.

Auf diese Art werden sehr viel weniger Energie zum Kühlen und Heizen verbraucht, was deutlich zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Immobilie beiträgt. Zudem wird die Gesundheit der Bewohner gefördert, indem sehr gute Luftbedingungen in den Innenräumen erzeugt werden. Die besondere Wärme- und Schalldämmung und die sonnige Lage machen aus Ihrer Mallorca-Residenz einen Ort der ganzjährig Entspannung und eine äußerst angenehme Wohnbarkeit garantiert.

Lebenswertes Cala Ratjada

Der deutschgeprägte Küstenort Cala Ratjada ist vielseitig und erlebenswert, im Sommer sehr lebendig und im Winter eher ruhig. Es gibt viel zu entdecken: In dem Fischerort sind Traditionen und Gebräuche erhalten, im pittoresken kleinen Hafen reparieren die Fischer ihre Netze und laden den frischen Fisch aus, den Sie anschließend in guten Restaurants vor Ort genießen können.

Zu Fuß erreichen Sie in nur wenigen Minuten die herrlichen Strände der Cala Agulla-Bucht, von Son Moll oder die romantische, kleine Cala Gat. Vor allem der Cala Agulla-Strand zählt zu den schönsten Naturstränden Mallorcas: Ein unbebauter, Pinien-gesäumter Sandstrand von einem halben Kilometer Länge mit türkisblauem Wasser. Das ist noch nicht alles: Der Ort ist bekannt für zahlreiche kleine und größere Buchten in seiner Nähe, an denen Sie auch im Sommer alleine sein können. Cala Ratjada ist umrahmt von Wasser.

Ein Highlight ist auch der Leuchtturm, der einen Weitblick übers Meer bietet, und dass gleich zwei Meerespromenaden zum Flanieren einladen. Es gibt nur wenige große Hotels in Cala Ratjada in diesem intakten und weitläufigen Dorf mit seinen vielen weißen Fischer- und Ferienhäuschen. An der Meerespromenade Richtung Hafen entdecken Sie nette Bars sowie Kunst und Kultur.

Zum Beispiel heißt Sie eine große Skulptur mit ausgebreiteten Armen des in der Nähe lebenden spanischen Künstlers Gustavo willkommen, der auch die farbenprächtigen Fliesenarbeiten an der Kaimauer gestaltet hat. Das Kulturzentrum Cap Vermell bietet das ganze Jahr über Programm. Wer in Cala Ratjada wohnt, dem steht eine ausgezeichnete Infrastruktur ganzjährig zur Verfügung und der braucht keine Großstadt, denn vor Ort gibt es alles, insbesondere viele reizvolle Geschäfte und kleine Boutiquen. Dazu kommen zahlreiche Sport- und Wandermöglichkeiten.

Ob Reiten, Rad- oder Mountainbike-Fahren oder Wandern – Sie haben eine schier unendliche Anzahl an Ausflugsmöglichkeiten, da der Nordosten Mallorcas mit dem Llevante-Gebirge eine nahezu unberührte Bergkette und viel wilde Natur bietet. Die umliegenden Dörfer wie Capdepera mit seiner bekannten Burg oder Artà, als einer der schönsten Inselorte mit einem sehr beliebten Wochenmarkt, oder das ruhige Canyamel sind nicht minder spannend. Cala Ratjada bietet ein Umfeld, indem sich Menschen ansiedeln, die Ruhe, Natur und gleichzeitig Komfort und Luxus genießen wollen.

Infos unter: www.urnova.com/mallorca/de