Sie heißen CASAS ES TRENC BUGANVILLA und ONES DE CALA RATJADA: Die einen sind bezugsfertige Apartments in einer die begehrtesten Gegenden der Insel, um die Ecke des wunderschönen Strandes Es Trenc im Südosten der Insel. Die zweiten Neubauwohnungen sind nahe des Cala Agulla-Strandes in Cala Ratjada im Nordosten der Insel. Beide Projekte sind etwas Besonderes, Sie haben die Wahl!

Hier wohnen und entspannen Sie inmitten eines riesigen Gartens: Die CASAS ES TRENC BUGANVILLA liegen inmitten einer 15.000 Quadratmeter großen Gartenanlage. Oleander, Bougainvillea, Hibiskus, duftender Lavendel, Rosmarinsträucher, Pinien und Olivenbäume sind die vorherrschenden Pflanzen unter insgesamt 169 verschiedene Pflanzenarten auf der insgesamt 26.000 Quadratmeter großen Anlage, wie der Bauträger vermeldet. Für die Natur ist reichlich Platz vorhanden, und die 30 einstöckigen Gebäude dieser typisch mediterranen Anlage sind sehr großzügig verteilt auf dem weitläufigen Gelände. Eine Oase der Ruhe und des Friedens inmitten natürlicher Schönheit! Großzügig geschnitten sind auch die 80 Erdgeschosswohnungen und Penthäuser der Anlage. Ihr Interieur von 85 Quadratmetern ist in den Farben Creme und Beige gehalten und bietet Wohn- und Essbereich, zwei Doppelschlafzimmern mit zwei Bädern en suite und eine Küche auf modernstem Standard. Große Fenster sorgen für reichlich Sonnenschein und helles mediterranes Licht.

Nah an der Meeresbrise im Südosten

Lassen Sie sich von der Sonne wecken und genießen Sie Ihr Frühstück auf Ihrer Sonnenterrasse. Die eigenen Terrassen sind mit 25 bis 50 Quadratmeter so geschnitten, dass alle phantastische Ausblicke haben: Sie schauen ins Grüne, in den Garten mit seinen vielen Blüten, oder ins Blaue in seinen verschiedenen Tönen. Türkisblau ist der Swimming-Pool, beständig blau der Himmel, und am Horizont sieht man das Meer von der oberen Etage aus. Das Meer ist lediglich 2,5 Kilometer entfernt und in wenigen Minuten mit dem Fahrrad und noch wenigeren Minuten mit dem Auto zu erreichen. Der Pool bildet den Mittelpunkt der Anlage: Er ist 33 Meter lang, 14 Meter breit und 1,40 Meter tief und mit einer umwelt- und hautfreundlichen Sand- und Salzwasserfilteranlage ausgestattet. Für die kleinsten Bewohner gibt es ein Kinderplanschbecken. Auch ein Fitnessstudio mit Trainingsgeräten der angesagten Marke „Technogym“ und eine Sauna im edlen „Freixanet“-Design stehen den Bewohnern exklusiv zur Verfügung. Jeder Eigentümer hat einen eigenen Pkw-Parkplatz. Da diese flache, kaum besiedelte Gegend mit viel intakter und unberührter Natur praktisch für ausgiebige Fahrradausflüge- und touren prädestiniert ist, hält die Anlage außerdem Fahrradparkplätze einschließlich einer Fahrradwerkstatt bereit.

Der weitläufige Südosten der Insel lockt Sportler speziell Radfahrer ebenso wie Sonnenanbeter und Freunde des Wassers und Wassersports an. Die Küste ist von vielen weitläufigen Stränden gesäumt und die Sonnentage sind hier wohl die längsten. Llucmajor und Campos, die Sandsteindörfer Santanyí und Ses Salines und der Urlaubsort Colònia de Sant Jordi sind nur einige der erkundenswerten Orte in Ihrer Nähe. Auch nach Palma ist es mit ca. 40 Minuten Fahrt nicht weit, noch kürzer mit einer halben Stunde Fahrzeit ist es zum Flughafen Son Sant Joan.

Nah an der Meeresbrise im Nordosten

Eine ebensolche Lebensqualität und Nähe zum Meer versprechen auch die Neubauapartments Ones de Cala Ratjada im gleichnamigen beliebten Ferienort im Nordosten Mallorcas. Die 21 Apartments bestehen aus besonders energieeffizienten 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Wohn- und Essbereich, Doppelschlafzimmern und Bädern en suite. Die Küchen sind mit modernen Geräten wertvoll ausgestattet, das Design der Porzellanfliesenböden ist im Steinimitat gehalten und das Gebäude mit eigenem Garagenplatz sowie Abstellraum ausgestattet.

Die Wohnungen mit Balkonterrassen befinden sich im Erdgeschoss, in der ersten, zweiten oder der dritten Etage. Der Neubau mit drei Aufgängen, Aufzügen und zwei Apartments pro Etage liegt zentral in einer ruhigen Wohngegend. Eine Poolanlange und ein pflanzenreicher Hausgarten ergänzen den Luxus. Die lichtdurchfluteten Apartments haben Südwestausrichtung und somit ganztäglich Sonnenschein. Besonders groß sind die Dachterrassen mit 90 Quadratmetern, und die Eigentümer der Penthäuser erfreuen sich an einem 360 Grad-Rundumblick, selbstverständlich bis zum Meer. Das ist nicht weit: Fußläufig können Sie die verschiedenen Strände und kleinen Buchten des vom Meer umgebenen Fischerdorfs und Ferienortes erreichen.

Eine schonende und umweltfreundliche Bauweise sorgt für ein grünes Gewissen der Eigentümer sowie für bemerkenswerte Einsparungen aufgrund eines niedrigen Energieverbrauchs. Sie verbrauchen bis zu 70 Prozent weniger Energie zum Kühlen und Heizen dank hoch moderner Wärmedämmung und Wärmerückgewinnung. Die zusätzliche Klimaanlage werden Sie kaum brauchen! Mit seinem minimalen Energieverbrauch von weniger als 15 kWh / m² entspricht die Bauweise der Neubauanlage den höchsten Standards umweltfreundlicher Architektur. Hierfür sind Wärmetauscher für eine signifikante Reduzierung von Lüftungswärmeverlusten, Dreifachverglasung, Solarenergie, Schalldämmung sowie Wasserfilter- und Luftfiltersysteme wichtige Elemente.

Zudem sorgen die guten Luftbedingungen für ein gesundheitsförderndes Wohnen. Die ONES DE CALA RATJADA-Apartments setzen ein Zeichen gegen den Klimawandel und minimieren den CO2-Fußabdruck ihrer Einwohner.

Infos unter: www.urnova.com/mallorca/es