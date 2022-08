Die katalanische Sängerin Rosalía hat am Mittwochabend (11.8.) das auf Mallorca gedrehte Video zu ihrem Sommerhit "Despechá" veröffentlicht. Der Clip war Ende Juli im Vorfeld ihres Konzerts in Palma am Strand von Portixol und auf einem Boot gedreht worden.

Der Clip zeigt Rosalía und mehrere andere Strandbesucher wie sie einen Nachmittag am Meer verbringen. Kinder laufen herum, es wird Schinken gesnackt und natürlich auch viel getanzt. In der Merengue-Nummer geht es um eine Frau, die sich trotz Liebeskummer einen schönen Abend mit ihren Freundinnen macht. Viele Schaulustige am Strand Für den Dreh waren Teile des Strands abgesperrt worden. Die Sängerin, die mit der Show auf der Insel ihre erfolgreiche Spanien-Tour abschloss, rückte mit einer großen Menge an Komparsen an. Die Nachricht, dass die von Fans und Kritik geliebte Musikerin ein Video drehte, verbreitete sich in Windeseile auf der Insel und zahlreiche Schaulustige fuhren nach Portixol, um einen Blick auf die 29-Jährige zu werfen. Bereits Anfang der Woche hatte Rosalía einen Trailer zu dem Video veröffentlicht, der in den sozialen Medien viel kommentiert und geteilt wurde. Damit verfolgte sie eine Strategie, die sie einige Wochen zuvor mit dem Song selbst bereits eingesetzt hatte: Zunächst hatte sie am 12. Juli nur einen einminütigen Ausschnitt aus dem Song auf TikTok veröffentlicht. Sie war dabei zu sehen, wie sie auf dem Bett rumhüpfte und mitsang. @rosalia ♬ DESPECHÁ - ROSALÍA Leute sangen Song mit, der noch nicht veröffentlicht war Der Song ging viral. Auf ihrer Spanientour sangen die Leute das Lied schon mit, obwohl es noch nicht in voller Länge veröffentlicht worden war. Das passierte erst zwei Wochen später. Zu dem Zeitpunkt hatte sich der Song schon zu einem inoffiziellen Sommerhit entwickelt. Anfang August ergänzte Rosalía den Hit um ein weiteres TikTok-Video. Dort war sie zu sehen, wie sie in der Küche steht und eine einfache, aber lustige Choreografie zur ersten Strophe tanzt. Auch der Tanz wurde in Windeseile zum Erfolg. @rosalia ♬ DESPECHÁ - ROSALÍA