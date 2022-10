Schwarzer Smoking, weißes Hemd, Fliege – wenn Artur Frank auf die Bühne tritt, dann wirft er sich stets in Schale. Gewissermaßen gehört das auch dazu. Bei seiner Show „Frank Swings“ lässt der Showmaster, Radiomoderator und Sänger alte Klassiker von Frank Sinatra und Dean Martin wieder aufleben.

Am Sonntag (16.10.) ist es auf der Kulturfinca in Lloret de Vistalegre wieder so weit. Im Anschluss an ein Brunch-Buffet, das um 11 Uhr startet, stimmt Artur Frank um 13 Uhr die ersten Songs an. Artur Frank greift auf viel Erfahrung zurück – auch auf Mallorca. Nachdem er 2015 als Urlauber auf der Kulturfinca unvermittelt von Betreiber Will Kauffmann überredet wurde, in seinem Hause aufzutreten, zog es ihn immer wieder auf die deutsche Bühne im Inselinneren.

Swing-Liebhaber schätzen den langjährigen Radiomoderator und Programmchef bei Main FM schon lange. In Deutschland tritt er auch mit der 30-köpfigen Big Band Rhein-Nahe auf. Zudem produziert er für den Kreuzfahrtanbieter Aida Bühnen- und Theatershows. Das Showbusiness liegt dem 56-Jährigen im Blut, bis zu seiner Geburt arbeiteten seine Eltern als Artisten im Zirkus.

„Frank Swings Son Bauló again“. Sonntag (16.10.), 13 Uhr, 20 Euro. Brunch-Buffet ab 11 Uhr, 24 Euro. Anmeldung: son-baulo@son-baulo.com oder 971-52 42 06.