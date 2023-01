Es ist das erste große Kulturhighlight des Jahres – und dürfte für viele Mallorquiner schwer zu überbieten sein. Am Samstag (28.1.) spielt die Band Antònia Font ein Gratiskonzert auf dem Gelände Son Fusteret in Palma de Mallorca. Die Show findet im Rahmen der Sant Sebastià-Feierlichkeiten statt. Einlass ist um 17 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Ursprünglich waren 18.000 Zuschauer vorgesehen. Angesichts des wahrscheinlichen Andrangs gab die Stadt am Mittwoch (25.1.) bekannt, dass die Kapazität auf 26.000 erhöht wurde. Wer dabei sein will, sollte frühzeitig da sein, denn es ist äußerst wahrscheinlich, dass es voll wird.

Aber... wer sind Antònia Font eigentlich?

Die Band besteht seit 1997, seit 2000 in derselben Besetzung. Kopf des Quintetts ist der Gitarrist Joan Miquel Oliver, der für die meisten Songs verantwortlich ist. Allgemein lässt sich Antònia Font als Popband bezeichnen, wobei die Mitglieder immer wieder Wert darauf legen zu betonen, dass man sich nicht einer Stilistik unterordnen wolle.

Der Bandname ist ein typischer mallorquinischer Frauenname. Die allgemein verbreitete These ist, dass es sich bei der Inspirationsquelle um eine Kommilitonin eines der Bandmitglieder an der Uni handelt, die diesen Namen trägt. 1998 erschien das erste Album, bis 2012 veröffentlichte die Band insgesamt neun. Die hochmelodiösen Songs sind von teils surrealen Texten auf Katalanisch geprägt, die sich häufig mit dem Thema Raumfahrt auseinandersetzen. Andere Lieder handeln von Tiefseeforschung und Eiskunstlauf. Aber auch das Leben auf Mallorca und die Liebe stehen im Mittelpunkt der Texte. Die Band wurde von Fans und Kritik gefeiert und erreichte auch über die katalanischsprachigen Gebiete hinaus Kultstatus.

2013 verkündete die Band die Auflösung. Joan Miquel Oliver startete eine recht erfolgreiche Solo-Karriere. 2021 wurde bekannt, dass die Gruppe ein Comeback feiern würde und Antònia Font wurde direkt als erster Headliner für das bedeutende Primavera Sound Festival in Barcelona angekündigt. 2022 veröffentlichte die Band das zehnte Album "Un minut estroboscòpica". Es folgten vier Konzerte, darunter eins in Inca, wo 15.000 Menschen die erste Show der Band auf der Insel nach neun Jahren sahen. Von kleinen Kindern bis Menschen im Seniorenalter war jede Altersgruppe dabei.

Klingt schonmal gut. Welche Lieder sollte ich mir anhören?

Der Katalog von Antònia Font ist breit und vielfältig. Einige Songs haben aber besonderen Kultstatus. Die folgenden Lieder dürften beim Konzert in Palma am lautesten mitgesungen werden.

Viure sense tu

Der ultimative Antònia Font-Song für ein Beziehungsende. Zwischen der Erinnerung an eine schöne gemeinsame Zeit und der Unsicherheit angesichts des Lebens, das nun kommt.

"Dolça besada, té gust de que s'acaba/ Punt i principi de viure sense tu" (Süßer Kuss, er schmeckt nach dem Ende/ Punkt und Beginn eines Lebens ohne dich.)

Batiscafo katiuskas

Antònia Font begibt sich zu einer herzzerreißenden Melodie und begleitet von Streichern auf eine Reise in die Tiefsee.

"Retxes de sol atravessen blaus marins/ ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles/ que ja s´ha fet de nit i es plàcton s´il·lumina/ i canten ses balenes a trenta mil quilòmetres d´aquí"

(Sonnenstrahlen durchbrechen das Blau des Meers/ die Algen werden grün und die Sterne leuchten/ denn es ist Nacht geworden und das Plankton erstrahlt/ und die Wale singen 30.000 Kilometer von hier entfernt)

Calgary 88

Ein Paar tritt für Spanien bei den olympischen Winterspielen 88 in Kanada für Spanien im Eiskunstlauf an und tanzen zu Modern Talkings "Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)". Sie gewinnen die Goldmedaille und heiraten auf dem Podium. Der Song wurde während des Lockdowns 2020 in Sa Pobla jeden Abend um 20 Uhr gespielt.

"Ballam aquesta melodia moderna/ A una pista de gel de Calgary 88/ Ja sona sa cançó per megafonia/ Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)" (Wir tanzen zu dieser modernen Melodie/ auf einer Eislaufbahn in Calgary 1988/ Der Song klingt aus den Lautsprechern/ Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love))

Alegria

Einer der charakteristischen Songs von Antònia Font, in der der Text so ungenau ist, dass man wahrscheinlich besser beraten ist, einfach mitzusingen, statt eine binnenpragmatische Textanalyse durchzuführen.

"Alegria/ Ses velles se xapen de riure/ Es dies s'acaben i es fars il·luminen/ Ses gòndoles entre ses cases" (Freude/ die Alten lachen sich tot/ die Tage gehen zu Ende und die Leuchttürme strahlen/ auf die Gondeln zwischen den Häusern"

Wa Yeah!

Auch hier kann eine Analyse keine Erkenntnisse bringen, von denen man wirklich erfahren möchte... Halt! Doch, schicken Sie bitte Ihre Analyse an patrick@mallorcazeitung.es

"Sa zebra que passa un semàfor/ I com se desmonta un bidet/ Cosmètics i Margaret Astor/ Ja sé com s'escriu Juliette./ Jo cant sa rosa i es cactus/ I moltes més coses també/ Un llapis d'Ikea, un pistatxo/ Wa yeah!" (Das Zebra überquert eine Ampel/ und wie baut man ein Bidet auseinander/ Kosmetik und Margaret Astor/ Ich weiß schon, wie man Juliette schreibt/ Und viele andere Dinge/ Ein Bleistift von Ikea, eine Pistazie/ Wa Yeah)

Okay. Sie haben also komische Texte und hübsche Melodien. Na und?

Antònia Font haben es geschafft, den Soundtrack für eine, vielleicht für mehrere Generationen zu schaffen. Sicherlich ist die konstante Qualität ihrer Songs der wichtigste Faktor dabei. Joan Miquel Oliver schreibt wunderschöne Songs für talentierte Musiker und den charismatischen Sänger Pau Debon.

Aber auch der Umstand, dass sie immer auf Katalanisch im mallorquinischen Dialekt gesungen haben, spielt eine Rolle dabei. Denn Antònia Font benutzen die Sprache in völliger Normalität. Sie thematisieren sie nicht. Stattdessen spielen sie mit ihr. Und sie haben damit auch außerhalb von Mallorca Erfolg. Das macht sie einzigartig und auf einer Insel, die viel mehr Eindrücke und Einflüsse von außen abbekommt, als dass sie welche exportiert, ist das eine große Nummer.

Zum anderen haben Antònia Font keine Allüren. Einen auf Star machen, passt nicht zur Seele der Mallorquiner. Man kann die Mitglieder auf der Straße und im Café treffen. Sie sind ganz normale Leute geblieben. Pau Debon trägt seit Jahren ein schwarzes T-Shirt bei den Auftritten. Kein Aufdruck. Keine Dummheiten. Einfach Musik.

Und sie geben alles für die Fans. Der Auftritt in Inca im vergangenen Juni dauerte weit über zwei Stunden, die Band spielte 38 Lieder. Und die Fans sangen jede Zeile mit.

Zudem haben Antònia Font einen Großteil der jüngeren Popmusiker inspiriert. Kaum eine Band, die sich nicht nach dem Einfluss befragen lassen muss. Kaum jemand, der es wagt, diesen abzustreiten. Und immer wieder werden die Songs auch gecovert. Besonders gelungen war diese Version von der Band Salvatge Cor, die die Songs "Alegria" und "Dins aquest Iglú" verbindet:

Trotzdem gab es Kontroversen um das Gratis-Konzert. Warum?

Die Stadt Palma lässt sich diese Show stolze 341.621,81 Euro kosten. Das sind 54 Prozent des Etats für die Feierlichkeiten zum Stadtfest Sant Sebastià und damit absoluter Rekord für diese Art von Auftritt. Die bisherige Höchstsumme, die bezahlt wurde, ging 2022 an den mallorquinischen Rapper Rels B, der zu Sant Sebastià im Parc de la Riera auftrat. Das kostete den Steuerzahler 102.000 Euro.

Antònia Font selbst bekommen von der Summe 120.000 Euro Gage. Damit werden die Musiker und das 20-köpfige Team bezahlt, wie es heißt. Die Stadt Palma erklärte, man passe sich durchaus an übliche Marktpreise an. Diese Aussage traf vereinzelt auf Widerspruch aus der Branche.

Die rechtsextreme Partei Vox versuchte daraus Kapital zu schlagen. Ex-General und Bürgermeisterkandidat Fulgencio Coll erklärte, er könne nicht verstehen, wie man so viel Geld für eine Band ausgebe, die a.) nur auf Katalanisch sänge (verdächtig) und b.) ohnehin nur wenige Leute kennen. Es war allgemeiner Konsens, dass diese Aussage ziemlich lächerlich war.