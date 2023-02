Wenn Sie gute Musik brauchen, um in diesen kalten Tagen zumindest das Herz zu wärmen, gäbe es da etwas für Sie: Vom 10. bis 19.2. startet eine neue Ausgabe des Festival Jazz Palma. Die sieben Hauptkonzerte finden im Teatre Municipal Xesc Forteza statt.

Am 10.2. um 18 Uhr könnte es aber sein, dass eine Jazz-Version der Musik aus „Game of Thrones“ über die Plaça d’Espanya schallt: Ab dort zieht die McAgon’Day Dixieband mit einem musikalischen Umzug durch die Straßen. Das Eröffnungskonzert folgt um 20 Uhr, dann gibt die bahrainisch-britische Trompetistin, Komponistin und Produzentin Yazz Ahmed eine Kostprobe ihres „Psychedelic Arabic Jazz“.

Sechs Frauen auf der Bühne

Beim zweiten Konzert am 11.2. stehen gleich sechs Frauen mit sechs verschiedenen Nationalitäten gemeinsam auf der Bühne: Die Alternatilla All-Woman Jazz Band vereint große Talente, die beim Alternatilla Jazz Festival im vergangenen Dezember einen Auftritt auf Menorca hatten. Nun kann man die Musikerinnen einmal in Palma erleben. Danach ist der baskische Saxofonist Víctor de Diego am 12.2. mit seinem Quartett an der Reihe, die Zuhörer zu beglücken – die Stücke stammen überwiegend von ihm selbst.

Der äußerst vielseitige Musiker Carlos Sarduy hat bereits mit so unterschiedlichen Musikern wie Richard Bona, Chucho und Bebo Valdés, Steve Coleman, David Murray, Esperanza Spalding, Concha Buika, Ainhoa Arteta, Mariza und Ojos de Brujo zusammengearbeitet. In der musikalischen Reise, die er am 16.2. darbietet, schwingt seine große Kenntnis der afrokubanischen Musik mit.

Hommage an Dizzy Gillespie

Der israelische Saxofonist Eli Degibri war bereits vergangenen Jahr beim Festival Jazz Palma dabei. Fans dürfen sich freuen, dass er nun am 17.2. eine Zugabe gibt. Dabei wird er sein Album „Henri and Rachel“ präsentieren, das seinen Eltern gewidmet ist. Eine weitere musikalische Ehrung erklingt am 18.2.: Die Gillespie Big Band würdigt den vor 30 Jahren verstorbenen US-amerikanischen Jazz-Musiker Dizzy Gillespie, der für legendäre Kompositionen wie „A Night in Tunisia“ bekannt ist. Das Konzert gibt eine persönliche Vision des Gitarristen Antoni Miranda wieder, der Gillespies Musik eine besondere Note verleiht.

Innovativ, originell und gewagt wird es beim Abschlusskonzert am 19.2.: Die spanische Saxofonistin Berta Moreno verschmilzt meisterhaft die Sprache des modernen Jazz, des Latin, des Soul und der Rhythmen und Harmonien afrikanischer Musik, um daraus eine persönliche Sprache zu kreieren. Ihr neuestes Projekt heißt „Tumaini“, was auf Suaheli „Hoffnung“ bedeutet.

Kostenloses Rahmenprogramm

Zum kostenlosen Rahmenprogramm des Festivals gehören rund ein Dutzend Veranstaltungen, darunter drei Jamsessions: mit Gori Matas und Omar Lanuti (13.2.) und Isis Montero (14.2.), jeweils um 21 Uhr in The Jazz Lounge, sowie von Roberto Uke am 15.2. im Es Gremi. Zudem gibt es noch weitere Open-Air-Konzerte: Am 17.2. spielen Monkey Doo mit SimfoVents Palma auf der Plaça Major. In der Passage Els Geranis ist am 18.2. mit dem Konzert „Swing a la novel·la negra“ eine Verbindung zwischen Musik und Krimi geplant.

Die „Vermuts Jazz“ stehen ebenfalls wieder auf dem Programm: am 12.2. mit dem Happy Cats Swing Jazz Trio auf der Plaça de Pere Garau und am 19.2. mit Piolet Swing auf der Plaça de Monsenyor Mairata in Son Sardina. Ein Event für die ganze Familie gibt es am 11.2. in der Biblioteca Municipal Josep Maria Llompart: „Umoja“ kombiniert Erzählung, Percussion und Tanz nach afrikanischer Tradition.

Hauptkonzerte im Teatre Municipal Xesc Forteza, Pl. de Miquel Maura, Eintritt: 10 Euro (VVK), 12 Euro (AK), Karten unter: palmacultura.koobin.cat