Thor und der Wettermann von IB3: Die Balearen-Sinfoniker erklären im Familienkonzert Storm FX das Phänomen Sturm auf unterschiedlichste Art und Weise. Das Konzert zeigt Ausschnitte aus sechs Stücken von klassischen Komponisten, die sich mit Blitz und Donner befassen. Um dem jungen Publikum die Werke unterhaltsam zu vermitteln, werden sie von Videos begleitet. Beispielsweise sehen die Kinder Höhlenmenschen und Vikinger, die die Sturm-Sequenz aus dem Sommer von Vivaldis Vier Jahreszeiten spielen.

Danach tauchen nach und nach die Sturmgötter aus verschiedenen Mythologien auf. Seth aus dem alten Ägypten, der griechische Zeus, der römische Jupiter und natürlich Thor aus der germanischen Sagenwelt. "Letzterer dürfte den Kindern am besten bekannt sein", sagt Nigel Carter, der das Konzert zusammengestellt hat und auch moderiert. Thor ist in den vergangenen Jahren in Superhelden-Filmen zu sehen gewesen.

Sinfoniker spielen Rossini, Debussy und Johann Strauss

Neben Vivaldis Sommer werden Stellen aus der sechsten Sinfonie von Beethoven, der Oper "Wilhelm Tell" von Rossini, "La Mer" von Debussy, "Peter Grimer" von Britten und der Polka "Unter Donner und Blitz" von Johann Strauss gespielt. Auch die Kinder selbst dürfen zwischenzeitlich mithilfe von Klatschen und Lauten einen Sturm heraufbeschwören. Carter erklärt, dass nicht nur die Götter eine Rolle bei dem Konzert spielen. Früher hätten die Menschen keine andere Erklärung für Stürme gehabt. "Inzwischen wissen wir aber, dass dieses meteorologisches Ereignis eine wissenschaftliche Erklärung hat", sagt Carter. Deswegen nehme auch der Wettermann von IB3, Daniel Capó, an dem Konzert teil.

Das Konzert wird am Dienstag (21.3.) und Mittwoch im Teatre Principal de Palma vor 1.800 Kinder von insgesamt zwanzig Schulen aufgeführt. Am 23. April gibt es dann eine weitere Aufführung, für die es auf der Internetseite des Theaters noch Karten (5 Euro für Kinder/ 10 Euro für Erwachsene) gibt.

Nigel Carter kam 1990 als Horn-Solist zu den Balearen-Sinfonikern. Seit 2008 organisiert er die Reihe "Educa" mit Familienkonzerten, Storm FX ist Carters drittes Projekt in diesem Jahr. Der Engländer hofft, dass er mehr Konzerte solcher Art anbieten kann, wenn die Sinfoniker ihren festen Sitz im Nou Llevant bekommen. /mwp