Mit diesen Osterkonzerten auf Mallorca können Sie sich auf die Feiertage einstimmen

Vorösterlichen Klassik-Genuss bescheren uns in diesem Jahr die Balearen-Sinfoniker: Die erste von drei Gelegenheiten, „Ein deutsches Requiem“ von Brahms zu hören, bietet sich am Donnerstag (30.3.) um 20 Uhr im Auditorium Palma. Das zweite Konzert mit der Sopranistin Maria Sardaryan und dem Bariton Hanno Müller-Brachmann findet am 31. März um 19.30 Uhr in Manacor statt. Am 3. April um 20.30 Uhr wird das Programm als Benefiz-Osterkonzert in der Kathedrale erklingen – die Einnahmen kommen Projecte Home Balears zugute.

Auch das Osterkonzert im Teatre Principal in Palma erfreut uns frühzeitig: Am Freitag (31.3.) um 20 Uhr spielt das Ensemble Tramuntana unter Leitung von Barry Sargent Werke von Mozart, Boccherini und Haydn. Der Erlös geht an die Lebensmittelbank der Insel. Die Musiker treten außerdem mit einem ähnlichen Programm am Samstag (1.4.) in der Església Santa Maria de Banyalbufar und tags darauf in der Església d’Algaida auf.

Geistliche Lieder und Arien

Wer weitere Konzerte in der Kirche erleben möchte, bekommt am Samstag um 18 Uhr geistliche Lieder und Arien von Bach, Mendelssohn, Pergolesi und anderen Komponisten in der Capella de ses Escolàpies in Sóller dargeboten – von der Mezzosopranistin Waltraud Mucher, dem Bariton Claudio Gutmann und der Pianistin Suzanne Bradbury.

Den Oster-Klassiker „Stabat Mater“ von Pergolesi sowie „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Haydn können Sie am Mittwoch (5.4.) um 20 Uhr in der Parroquia des Sant Crist in Peguera hören. An der Aufführung sind die Sopranistin Cristina Van Roy und die Mezzosopranistin Serena Pérez beteiligt.

Frühlings-Open-Air-Konzert mit Jause

Weniger klassisch und weniger schwer geht es am Ostermontag (10.4.) beim Frühlings-Open-Air-Konzert auf der Finca C’an Belle in Sóller zu: Um 13 Uhr spielen Norbert Fimpel (Saxofon) und Dani Roth (Klavier). Dazu gibt es ein Mittags-Buffet und eine kleine Kaffee- oder Tee-Jause.