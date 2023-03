Die Llotja de Palma, wo sich einst der Sitz der Seehandelsbörse befand, ist schon für sich genommen spektakulär. Nun tritt die gotische Architektur des Baus in einen Dialog mit der mallorquinischen Kunst der Kartografie aus dem Mittelalter.

Im Rahmen der Ausstellung „Sin Rumbo. Confrontar la Imago Mundi“ hat das Museum Es Baluard mit den Künstlern von Xavi Bové Studio und Dalumen Lab eine immersive Installation kreiert, die Abraham Cresques’ Katalanischen Weltatlas aus dem Jahr 1375 ins Zentrum stellt und Details ans Licht bringt.

Das Projekt können Sie bis 2. April erleben

Mit Video-Mapping, Licht, Ton und Laser wird die Decke der Llotja in einen magischen Raum verwandelt. Sie können das Projekt am 29.3. von 22 bis 23 Uhr, am 30. und 31.3. von 18 bis 22 Uhr und am 1. und 2. April von 10 bis 13 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr jeweils im 10-Minuten-Takt erleben. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter esbaluard.org. /bro