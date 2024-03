Vorfreude auf den Klassik-Sommer auf Mallorca: Festival de Pollença kündigt erste Konzerte an

Das Festival de Pollença, ein Pflichttermin für Liebhaber von klassischer Musik auf Mallorca, geht dieses Jahr bereits in die 63. Mal Runde. Zwar dauert es noch eine ganze Weile, bis die ersten Künstler auf der Bühne stehen: Vom 4. bis 30. August werden alle Konzerte des Festivals im Claustre de Sant Domingo de Pollença stattfinden. Doch die Veranstalter haben nun bereits zwei Termine bekanntgegeben, die Sie sich im Kalender anstreichen können.

So gebührt die Ehre des Eröffnungskonzerts am 4. August dem Philharmonischen Orchester von Luxemburg unter Leitung von Gustavo Gimeno. Also Solist ist der kanadische Pianist mit chinesischen Wurzeln Bruce Liu mit von der Partie. Er gewann 2021 den internationalen Warschauer Chopin-Klavierwettbewerb, einen der renommiertesten Klavierwettbewerbe der Welt.

Rahmenprogramm beginnt im Mai

Gustavo Gimeno dirigiert das Philharmonische Orchester von Luxemburg. / Veranstalter

Von den übrigen Konzerten, die für den 7., 10., 17., 24. und 30. August geplant sind, wurde nur ein weiterer Auftritt schon jetzt angekündigt, nämlich der der chinesischen Pianistin Yuja Wang am 7. August. Die offizielle Vorstellung des gesamten Programms soll im Juni stattfinden.

Darüber hinaus wird es auch in diesem Jahr ein Rahmenprogramm mit informativen Kolloquien ("El festival per a tothom") geben. Sie finden am 16. Mai sowie am 7. und 15. Juni statt. Zwei davon werden von dem Musikkritiker Pere Estelrich und eines von Joan Vives, Journalist bei Catalunya Clàssica, abgehalten. /bro