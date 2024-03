Ostern auf Mallorca: Diese Konzerte können Sie in der Karwoche besuchen

Kurz vor Ostern besticht das Kulturprogramm auf Mallorca durch eine große Vielfalt an Konzerten. Den Anfang macht das Teatre Principal in Palma am Sonntag (24.3.). Dort erklingt das Stabat Mater des österreichischen Komponisten Joseph Haydn aus dem Jahr 1767. Der strenggläubige Katholik schrieb das Werk, als er 30 Jahre alt war. Im Mittelpunkt stehen die Leiden der Jungfrau Maria, die sich von ihrem Sohn Jesus am Kreuz verabschieden muss.

Dargeboten wird das Werk vom Ensemble Orquestra de Cambra de Mallorca unter der Leitung des jungen Dirigenten Bernat Quetglas sowie dem Chor des Teatre Principal. Als Solisten treten Maria Casado, Jorge Franco, Begoña Gómez und Enric Martínez-Castignani auf. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet zwischen 8 und 25 Euro. Tickets: teatreprincipal.koobin.com.

Balearen-Sinfoniker in der Kathedrale

Nur einen Tag später (25.3.) gibt es die Mezzosopranistin Begoña Gómez erneut zu hören, diesmal bei einem Gemeinschaftsprojekt der Balearen-Sinfoniker unter der Leitung von Pablo Mielgo in der Kathedrale von Palma. Gespielt wird das Requiem von Mozart. Mit dabei sind der Chor der Balearen-Universität (UIB) und der Chor der Kathedrale.

Zusätzlich treten neben Begoña Gómez die Solisten Irene Mas (Sopran), Joan Laínez (Tenor) und Josep Miquel Ribot (Bariton) auf. Los geht es um 20.30 Uhr, die Eintrittskarten (zu bekommen unter ticketib.com) kosten je nach Sitzplatzkategorie 12, 24 oder 36 Euro, wobei es Stand Mittwoch (20.3.) nur noch Karten für die günstigste Kategorie gab. Der Erlös des Konzerts kommt der Suchthilfeorganisation Projecte Home Balears zugute.

Musik auch in Sóller und Alcúdia

Am Vorabend des Gründonnerstags finden gleich zwei Konzerte statt. Zum einen lädt das Trio Waltraud Mucher (Mezzosopran), Ramon Farran und Suzanne Bradbury (beide am Klavier) zu einem besinnlichen Abend mit „geistlicher und meditativer Musik“ ein. Ab 18 Uhr am Mittwoch (27.3.) erklingen in der Kirche Esglèsia de la Sang in Sóller (Carrer de l’Hospici, 4) unter anderem Werke von Farran selbst, von Pergolesi, Bach und Bruckner. Der Spendeneintritt beträgt 15 Euro.

Am selben Abend um 18 Uhr steht im Auditorium von Alcúdia das Osterkonzert der örtlichen Musikschule auf dem Programm.

Szenische Darstellung

Nicht nur mit Musik, sondern als szenische Darbietung spielt die Gruppe Pinyol Vermell am Samstag (23.3.) im Kulturzentrum La Misericòrdia in Palma den Leidensweg Christi nach. Die Schauspieler tragen dabei unter anderem Kleider im Stil des 18. Jahrhunderts. Gespielt wird um 11 und um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung unter culturamallorca@conselldemallorca.net wird allerdings gebeten.

Zum Vormerken noch ein Termin nach Ostern: Am 6. April wird im Teatre Principal in Inca die Matthäus-Passion von Bach aufgeführt. Sechs Schauspieler und zwei Gesangssolisten stehen auf der Bühne. Begleitet werden sie vom Orquestra de Cambra de Mallorca und dem Cor de Cambra de Mallorca. Karten unter teatreprincipalinca.koobin.com (15 bis 25 Euro). Los geht es um 19 Uhr.

