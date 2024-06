Klassik im Stadtpalast: Die Konzertreihe FestMusic Mallorca bietet Musik in besonderer Atmosphäre

Es wird ein Fest: Die von der Sopranistin Carme Garí gegründete Musikreihe Festival Son Bono ist in ihrem vierten Jahr größer denn je und bietet sieben Konzerte an zwei reizvollen Veranstaltungsorten. Im Juni und September finden erstmals auch Events im Stadtpalast Can Vivot im Herzen von Palma statt, im Juli wird, wie eh und je, auf der Terrasse der Finca Son Bono in Gènova musiziert. Zudem gibt es am 14.6. noch ein Konzert im ehemaligen Landgut Ca’n Tàpera. Es ist gleichzeitig Teil des dortigen Kulturprogramms, für das Carme Garí ebenfalls verantwortlich zeichnet. Der mallorquinische Komponist Miquel Brunet präsentiert dabei das Projekt „Cruïlles“ mit Musikern der anderen drei Balearen-Inseln.

Wichtig ist der durch das Duo Voicello bekannten Organisatorin, mit den Erwartungen an ein Klassikfestival zu brechen und mit anderen Disziplinen wie Tanz oder Theater zu spielen. Dass diese Mischung gut funktionieren kann, beweist am 8.6. im Palau Can Vivot das szenische Eröffnungskonzert, die Voicello-Produktion „Cartes a Bach“: Der Cellist Gabriel Fiol interpretiert drei Suiten für Violoncello solo von Bach, während die Sopranistin Garí und die Autorin Maria Estelrich den Frauen im Leben des Barock-Komponisten eine Stimme geben. Den von Musik und Text heraufbeschworenen Gefühlen verleiht die Tänzerin Nathalie Quaiba zusätzlichen Ausdruck.

Frauen-Quartett, Musen und zwei Premieren

Mit geballter Weiblichkeit geht es auch im Juli weiter, wenn die Stunde der drei Sommer-Konzerte in Gènova schlägt – mit Blick auf das Meer und das Castell de Bellver. Am 7.7. geben die italienischen Musikerinnen Maristella Patuzzi (Violine) und Margherita Santi (Piano) ihr Programm „Mythos. Folklore i mitologia“ mit Werken von Bartók, Schumann und Beethoven zum Besten. Eine Woche später, am 14.7., folgt dann das lokale Streichquartett The Flower Quartet mit den Musikerinnen Beth Super und Cristina Correa (Geige), Clara Mascaró (Bratsche) und Juana Gua (Violoncello). Ihr Konzert „Contrastes“ wird eine emotionale Reise durch das Werk von Fanny Mendelssohn, Joaquín Turina und Astor Piazzolla. Unterstützung bekommt das Frauen-Quartett, wie alle Künstler auf Son Bono, von den personifizierten Musen Klio, Euterpe und Kalliope.

Für das letzte Konzert auf der Finca steht Garí wieder selbst mit Gabriel Fiol auf der Bühne: Am 28.7. wagt das Duo gemeinsam mit dem Schlagzeuger Miquel Marqués die Premiere seines neuen Projekts „Resonare. Entre el passat i el futur“ – eine Fusion aus klassischer und elektronischer Musik, die Genregrenzen ausloten will. Innovativ bleibt es auch am 14.9. in Can Vivot beim Programm „Un petit viatge“ des DaBraccio Quartet: Es kombiniert Werke von Größen wie Beethoven und Ravel mit zeitgenössischen Kompositionen. Den Abschluss bildet am 28.9. eine weitere Premiere: „Cantar de Dona. Empoderament i tradició“ mit Voicello, Raquel Viejo (Tanz) und Helena Garreta (Harfe). Die Inszenierung beinhaltet Werke von Granados und Albéniz sowie von Miquel Marquès und Matilde Escalas.

Konzertreihe mit sieben Terminen: FestMusic Mallorca, 8.6.–28.9., Eintritt: ab 5 Euro (Jugendliche) / 15–25 Euro (Erwachsene), Premium-Pakete mit Weinprobe / Führung durch den Palast Can Vivot: 45 Euro, Karten unter: ticketib.com

