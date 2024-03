Leben, Licht und Liebe: Der Künstler Nils Burwitz zeigt in Deià seine womöglich letzte Ausstellung

Ostern ist eine Zeit, die dazu prädestiniert ist, über den Tod zu reflektieren. Das tut auch Nils Burwitz, der zum Gründonnerstag eine neue Ausstellung eröffnet. Seinen „letzten Willen“ könne er nicht oft genug wiederholen, sagt er gegenüber der MZ. „Mehr Licht! Mehr Liebe! Mehr Leben!“

Wunsch und Wunschdenken lägen hier nah beieinander, so der 83-jährige Künstler, der seit 1976 in Valldemossa lebt und für sein vielschichtiges Lebenswerk 2022 mit dem MZ-Preis für Kultur geehrt wurde. Seine neue Schau in der Galerie Sa Tafona in Deià, die Teil des Hotelkomplexes La Residencia ist, „mag die letzte sein“, wie er selbst sagt. Zu sehen sind erstmals öffentlich gezeigte Bilder über Höhepunkte aus seinem Leben. Auch eine Präsentation der Luxusausgabe seiner Publikation „Marinas Terrassen“ mit 100 Aquarellen und 100 persönlichen Texten an seine 2019 verstorbene Frau soll es geben.

Drei große Aquarelle

Es ist bereits seine vierte Zusammenarbeit mit dem Hotel im Künstlerdorf. Die „Magie der Motive“ und seine Interpretationen würden durch die Magie der Galerie noch verstärkt, sagt Burwitz. „Auf dieser atemberaubenden Ausstellung treffen Sie Taucher, Bergsteiger, Piloten und aktuelle Porträts“, erklärt Burwitz.

Ein Werk, das in der Ausstellung zu sehen ist. / Natasha Burwitz

Hinzu kämen drei große Aquarelle: das brandneue Triptychon der Isla de Formentor und verschiedene Versionen der Insel Dragonera. An die Blutspende, sein Herzensthema, wird durch die Darstellung eines Phönix erinnert, der aus der Asche steigt. Der Künstler betont, dass bis zu drei Leben durch eine Spende gerettet werden können. Mehr Leben, Licht und Liebe – so, wie Burwitz es sich wünscht.

Nils Burwitz, „Only the Best“, Vernissage: 28. März, 19.30 Uhr, bis 22. April, täglich 11-21 Uhr, Gallery Sa Tafona, La Residencia (Hotel Belmond Deià Mallorca), Carrer Son Canals, Deià