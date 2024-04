Frische Impulse für Molinar: Im Obergeschoss des Clubs El Cid ist die "Galerie-Lounge" Vision 24 eingezogen

Mit Visionen ist es so eine Sache: Manche von ihnen erweisen sich als tragfähig, andere bleiben Luftschlösser. Als der deutsche Unternehmer Cid Kiefer Ende 2022 im ehemaligen „Harlem“ in Palmas Stadtviertel Molinar seinen Club „El Cid“ eröffnete, schwebte ihm vor, dass im Dachgeschoss eine Galerie dauerhaft Fuß fassen sollte – diesen Teil des Projekts gab er aus der Hand. Doch während es beim Club mit Livemusik rundläuft, entwickelte sich die Galerie nicht so, wie der Eigentümer sich das ausgemalt hatte.

Jetzt gibt es eine neue Vision für das lichtdurchflutete, geräumige Obergeschoss, und das Projekt trägt selbige sogar im Namen: Die „Gallery Vision 24“ öffnete am 22. März ihre Pforten, 150 Besucher kamen zur Vernissage der Eröffnungsschau. Hinter der Initiative steckt ein Konglomerat aus mehreren Teilhabern, darunter Kunst liebende Investoren und Künstler – allen voran der auf Mallorca ansässige Reinhard Stammer, der neben Gisela Hammer einer von zwei deutschen „Resident Artists“ und treibende Kraft des Projekts ist.

Kunst genießen und ein Glas Wein trinken

„Ich kannte Cid Kiefer dadurch, dass ich als Künstler in der ersten Galerie hätte ausstellen sollen. Aber dann brach alles auseinander“, erzählt der rüstige 71-Jährige beim Besuch vor Ort. Der Kontakt zwischen den beiden blieb bestehen. Als Stammer im vergangenen Jahr hörte, dass die Räumlichkeiten geschlossen werden sollten, schlug er Kiefer mit einem der jetzigen Partner vor, die Galerie aufrechtzuerhalten – mit verändertem Ansatz.

Stammer erklärt, das Kollektiv wolle „weg von den üblichen Galerie-Konzepten, wo man immer nur die gleichen Leute auf den Events antrifft“. Vision 24 sei eine „Galerie-Lounge“, ein „Kommunikationsprojekt“: Es gehe darum, an einem inspirierenden Ort die Menschen aus der Gegend zusammenbringen. „Einer guten Gegend“, wie der Künstler betont. In Molinar und Portitxol, wo durchaus wohlhabende (Wahl-)Mallorquiner leben, soll bekannt werden, dass man in der Galerie auch gemütlich ein Glas Wein trinken kann. Im Hauptraum wurde zu diesem Zweck eine Bar eingezogen, neben den Kunstwerken darf man nun auf Secondhand-Sitzgelegenheiten wie Sofas und Designerstühlen Platz nehmen.

Vision 24 ist auch eine Lounge, wo man begleitend zum Kunstgenuss einen Wein trinken kann. / Nele Bendgens

Schwung und Dynamik durch lokale Künstler

Viele mallorquinische, aber auch spanische und internationale Künstler sollen hier ihre Werke präsentieren – vor allem aber soll es „verbindend“ und „nicht einseitig“ sein, so Stammer. Dass man anfangs verstärkt auf lokale Künstler setzt, hat auch pragmatische Gründe: Deren Netzwerke sollen dafür sorgen, dass mehr Leute kommen und dass die Galerie auf der Insel in aller Munde ist. Den gleichen Effekt versprechen sich die Betreiber davon, dass die Ausstellungen häufig wechseln und somit Schwung und Dynamik in das Projekt kommt.

Die am 5. April gestartete Schau trägt den Titel „Elemental Inspirations“. Sie vereint Werke von drei mallorquinischen Künstlern – Marcos Torandell mit originellen Skulpturen, Keramikkunst von Ramon Canyelles und psychedelische Malerei von José Ramón López Fernández – mit Arbeiten von Reinhard Stammer. Bei dessen älteren Gemälden spürt man den Einfluss von Basquiat, die neueren und abstrakteren Werke bewegen sich mehr in Richtung Cy Twombly. Seine Figuren „fingen an sich aufzulösen, da bestimmte Dinge im Alter an Bedeutung verlieren“, sagt Stammer.

Am 26. April eröffnet schon die nächste Ausstellung mit dem Titel „People“. Für September ist eine Schau mit dem namhaften spanischen Künstler Manolo Oyonarte geplant. Weitere Ideen für die Zukunft sind etwa Buchvorstellungen oder Kooperationen mit Studierenden der Fachhochschule Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. Stammer sagt: „Das Ganze soll leben!“

Gallery Vision 24, Gruppenausstellung „Elemental Inspirations“, bis 17. April, Carrer de Sor Isabel Cifre, 24, El Molinar. Mi.–So. 14–22 Uhr, Infos: galleryvision24.com

