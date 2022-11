Man könnte spontan in den Jubel darüber mit einstimmen, dass die balearische Landesregierung die Zuständigkeit für die Küstenbehörde bekommt. Es ist ja nur logisch, dass eine Inselregierung auch über die eigene Insel entscheidet. Doch ist die Übertragung der Kompetenzen allein schon eine gute Nachricht?

Zunächst einmal sollte man bei allem Ärger über die Mammutbehörde ihre Verdienste herausstellen. Sie sorgt dafür, dass Spaniens Küste sozusagen allen gehört und im Gegensatz zu anderen Ländern wie Italien kein Privatbesitz am Strand möglich ist – weder im Fall von Hotels noch im Fall von vermögenden Besitzern von Ferienhäusern. Eine Tatsache, die in der derzeitigen Ausverkaufsdebatte nicht unwesentlich ist. Und auch die Zuständigkeit im fernen Madrid hatte Vorteile: Kein örtlicher Unternehmer konnte für die nötige Konzession eines Betriebs an der Küste so einfach seine Beziehungen spielen lassen, wie das etwa bei einer Lizenz des Rathauses der Fall sein könnte.

Klar ist aber auch, dass die Küstenbehörde effizienter und transparenter werden muss. Es kann nicht sein, dass Konzessionen erst gewährt werden, wenn die Saison längst begonnen hat. Und es trägt nicht zur Rechtssicherheit bei, wenn Betreiber von Lokalen an der Küste über Jahre oder Jahrzehnte in einer juristischen Grauzone agieren. Gerade angesichts der gewaltigen Herausforderungen durch den Klimawandel ist eine agile und schlagkräftige Küstenbehörde nötig. Sollte das der Landesregierung mit ihrer neuen Zuständigkeit gelingen, dann ist wirklich Grund zum Jubeln.