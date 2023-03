Identität entsteht aus der Mischung aus Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Insofern sind Umfragen, wie die anderen einen sehen, immer hilfreich bei der Einordnung des nationalen Seelenlebens. In Deutschland, wo ja gerne darüber gemeckert wird, wie schlecht alles läuft, wird man vielleicht erstaunt sein, dass die Spanier das Wirtschaftssystem bewundern. Vielleicht aber auch nicht, denn gar nicht so insgeheim finden die Deutschen ihr Wirtschaftssystem natürlich ziemlich prima. Aber nett, dass die anderen es auch so sehen.

Maultaschen, Kartoffelsalat oder Schwartenmagen

Gar nicht so betrübt müssen die Deutschen hingegen sein, dass die Spanier das Essen nicht so lecker finden. Genauso wie eine Ensaimada, die man im Flugzeug mit nach Deutschland bringt, eine ziemlich unerfreuliche Angelegenheit ist, schmeckt auch das deutsche Essen in Spanien eher so mittel. Da die meisten Studienteilnehmer noch nie in Deutschland waren, wundert es kaum, dass sie nicht die Vorzüge von Maultaschen, Kartoffelsalat oder Schwartenmagen zu würdigen wissen.

Klischees gehören dazu

Bleiben noch die Klischees wie Ordnung, Pünktlichkeit oder Fleiß. Die gehören dazu, da kann man nicht drum herumreden. Das weiß man insbesondere, wenn man genetisch wie auch von der Sozialisierung her zwei Nationen in sich trägt. Meine deutsche Seite ist verblüfft, wie wenig mediterrane Leichtigkeit mir manchmal innewohnt. Während der Spanier in mir sich schon fragt, wie das mit dem Ordnungssinn noch einmal war. Aber das ist okay. Man kennt sich ja. Und im Zweifel mache ich mal eine Umfrage.