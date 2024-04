Real Mallorca im spanischen Pokalfinale: Aus diesem Traum wird hoffentlich Realität

Luftschlösser werden auf Mallorca gerne gebaut. Man denke an die Pläne für eine Formel-1-Rennstrecke an der Llucmajor-Autobahn oder das mittlerweile wieder in der Versenkung verschwundene Projekt einer Straßenbahn, die das Zentrum und die Playa de Palma verbindet. Da ist es schön, wenn eines solcher Vorhaben mal in die Realität umgesetzt wird. 2010 träumte Utz Claassen mit Real Mallorca von magischen Europa-Pokalnächten unter der Woche in Palma.

Spiele unter der Woche gab es unter seiner Regie hin und wieder, aber nur im Zweitliga-Alltag gegen klangvolle Namen wie Numancia, Ponferradina oder Mirandés. Das könnte sich am Samstag (6.4.) ändern. Den Mallorquinern fehlen 90 Minuten plus mögliche Verlängerung und Elfmeterschießen zum zweiten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte.

Real Mallorca hätte im Amateurfußball verschwinden können

Die Dankesschreiben sind aber nicht an den Hannoveraner Unternehmer adressiert, sondern gehen in die USA an die jetzigen Clubeigentümer. Ohne deren Millionen und einer gehörigen Portion Ruhe, bei Rückschlägen nicht die Nerven zu verlieren, würde Real Mallorca nun in den Breiten des Amateurfußballs verschwunden sein wie die obigen drei genannten Teams.

Bei aller Euphorie dürfen die US-Amerikaner aber nicht die Ursprünge des Inselclubs aus den Augen verlieren. Popcorn und Feuerwerk bei einem Heimspiel sind zwar ganz nett, aber nicht jede Partie muss zu einem Highlight wie der Superbowl erklärt werden. Das ist den magischen Europapokal-Nächten vorenthalten, die es hoffentlich in der nächsten Saison in Palma gibt.

Este sueño ojalá se haga realidad En Mallorca se construyen a menudo castillos en el aire. Basta pensar en los planes para la Fórmula 1 en Llucmajor o en el proyecto de un tranvía que conectaría el centro de la ciudad y la Playa de Palma, de nuevo archivado. Por eso es de agradecer si uno de estos proyectos se hiciera realidad. En 2010, Utz Claassen y el Real Mallorca soñaban con noches mágicas de la Liga Europea entre semana en Palma. Y sí, bajo su dirección hubo ocasionales partidos entre semana, pero solo en la cotidianeidad de la Segunda División contra equipos con nombres tan ilustres como Numancia, Ponferradina y Mirandés. Eso podría cambiar el sábado (6.4.). Los mallorquines necesitan 90 minutos más una posible prórroga y una tanda de penaltis para ganar la Copa por segunda vez en la historia del club. Las cartas de agradecimiento empero no van dirigidas al empresario de Hannover, sino a los actuales propietarios en Estados Unidos. Sin sus millones y una buena dosis de serenidad para no perder los nervios ante los contratiempos, el Real Mallorca habría desaparecido en las profundidades del fútbol aficionado como los tres equipos antes mencionados. Pero a pesar de toda la euforia, los estadounidenses no han de perder de vista los orígenes del club. Las palomitas y los fuegos artificiales en un partido a domicilio están bien, pero no todos los partidos tienen que ser declarados un acontecimiento como la Superbowl. Eso queda reservado para las mágicas noches de Liga Europea que, con suerte, habrá en Palma la próxima temporada.

