Dass die Schönen und Reichen in einer eigenen Welt leben, ist nicht neu. Ein Cristiano Ronaldo wird in seinem Leben wohl nicht mehr in ein Linienflugzeug steigen. Ihm den Privatjet zu verbieten, scheint utopisch. Aber zumindest sollten Leute wie er darüber nachdenken, ob ein Flug um die halbe Welt für einen Wochenendausflug notwendig ist.

Auf der anderen Seite dürfen die Jets nicht völlig zum Volksflieger verkommen. Die Preise für die Privatflüge sind teilweise so stark gesunken, dass manch einer aus dem Mittelstand sich überlegt, sich einmal einen solchen Luxus zu gönnen. Das drückt sich in dem Boom einer Branche aus, die auch Mallorca im Blick hat.

Es ist verständlich, dass man etwas vom Kuchen probieren möchte, den sonst nur Wirtschaftsbosse, Hollywoodstars oder Weltfußballer essen dürfen. Dabei gilt in der Ernährung wie auch in der Klimakrise praktisch das gleiche Motto: Once on the lips, forever on the hips (Einmal auf den Lippen, für immer auf den Rippen).

Denn der eine Inselbesuch im Privatflieger entspricht schnell der CO₂-Emission, die man sonst im ganzen Jahr verbraucht. Die bekommt man dann auch nicht ausgeglichen, indem man ein paar Euro an einen Umweltschutzverband spendet. Diese Luxus-Versuchung könnte die sogenannte Holzklasse zumindest etwas mindern, indem sie den Service wieder hochschraubt. Eine Reise ohne streikendes Personal, stundenlange Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle oder Probleme bei der Mitnahme des Handgepäcks gilt heutzutage auch schon als Luxus.