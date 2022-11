Bekommt die Straßenbahn in Sóller auf Mallorca nun endlich Nachschub aus Galicien?

Neuer Versuch: Die Eisenbahngesellschaft Ferrocarril de Sóller auf Mallorca hat die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung von A Coruña wieder aufgenommen, um mehrere Straßenbahnen von der nordspanischen Stadt zu erwerben. Damit soll das Angebot des vor allem bei Urlaubern beliebten Roten Blitzes erweitert werden.

Vor Kurzem traf sich ein Vertreter des Unternehmens mit Technikern der galicischen Stadtverwaltung. Im nächsten Schritt sollen dann Techniker aus Sóller nach A Coruña reisen, um den Zustand der Straßenbahnwaggons in Augenschein zu nehmen.

Somit hat die Eisenbahngesellschaft von Sóller die 2015 gestarteten Verhandlungen mit der galicischen Stadt nach einer längeren Pause wieder aufgenommen. Offensichtlich ist die Stadt A Coruña inzwischen bereit, mehrere Waggons und Ersatzteile zu verkaufen, die derzeit eingelagert werden. Sóller profitiert dabei von der Entscheidung der Stadtverwaltung von A Coruña, Pläne für einen Neustart der touristischen Straßenbahn endgültig zu begraben.

Einige der Waggons waren in A Coruña unterwegs

Wie aus Quellen der Gesellschaft Ferrocarril de Sóller verlautet, ist die Eisenbahngesellschaft an mehreren Straßenbahnen interessiert, die A Coruña vor einiger Zeit von den Verkehrsbetrieben in Lissabon und Porto erworben hat. Einige dieser Straßenbahnen wurden restauriert und fuhren durch A Coruña, während die restlichen Waggons zunächst nicht restauriert oder als Ersatzteillager aufbewahrt wurden.

Ferrocarril de Sóller möchte die Flotte der Straßenbahnen erweitern, um mehr Sitzplätze auf der Strecke zwischen Sóller und Port de Sóller anbieten zu können. Die Strecke wird gerade in der Hauptsaison stark von Urlaubern genutzt.

Teile der Schienen wurden abgebaut

Im Jahr 2015 hatte die Eisenbahngesellschaft daher bereits die Möglichkeit sondiert, mehrere Straßenbahnen in A Coruña zu erwerben. Damals führten die Verhandlungen, die gleich mehrfach wieder aufgenommen wurden, nicht zu einer Einigung. Zu diesem Zeitpunkt war man sich in der Stadtverwaltung von A Coruña noch unsicher, ob man die Straßenbahn-Tradition der Stadt eventuell wiederbeleben will. Inzwischen ist das passé, Teile der Schienen wurden bereits abgebaut. /jk