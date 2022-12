Das Rathaus von Palma de Mallorca will zwei Grundstücke nahe des Paseo Marítimo in Kurzzeit-Parkplätze umwandeln, die Besuchern als Park-and-Ride-Möglichkeit bereitstehen sollen. Insgesamt sollen sie Platz für rund 950 Fahrezeuge bieten. Gleichzeitig wird die balearische Hafenbehörde die aktuellen Parkplätze an der Meerespromenade im Zuge der groß angelegten Umbaumaßnahmen des Paseo nach und nach entfernen.

Eines der neuen Parkgrundstücke befindet sich im Carrer Ferderico García Lorca. Hier werden Stellplätze für etwa 150 Pkw erwartet. Bereits Anfang 2023 soll die neue Stellfläche in Betrieb genommen werden können. 80 weitere Fahrzeuge können auf dem Parkplatz an der Kaimauer (Muelle de les Golondrinas) abgestellt werden, der zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Weitere 800 Parkplätze Weitere 800 Parkmöglichkeiten sollen auf einem 30.000 Quadratmeter großen, derzeit unbebauten Grundstück neben den Lagerhallen des Unternehmens CLH entstehen, voraussichtlich wird dies Ende des Jahres 2023 so weit sein. Dieser Parkplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Stadtbuslinie 1, dessen Taktung erhöht werden soll, um Besucher von Auswärts ins Stadtzentrum zu bringen. Auch vier Sammelstellen für Leihfahrräder von Bicipalma sollen rund um den neuen Paseo Marítimo etabliert werden. Um Engpässe beim Parken zu verhindern, will die Hafenbehörde während der ersten und zweiten Umbauphase (also bis Mitte 2024) zunächst 108 Parkplätze entlang der Promenade erhalten lassen, die dann erst später zugunsten der Fußgänger am neuen Paseo weichen müssen. Diese liegen rund um die Plaça Mediterránea, Marina Puerto, Aigo Dolça und das Auditorium. Weiter bestehen bleiben zudem die seit Jahren existierenden Parkplätze wie Marquès de la Sènia, die Stellfläche an der Estación Marítima und die am Carrer Joan Miró 55. Ab 2024 sollen auch am ehemaligen Schwimmbad s'Aigo Dolça 117 Fahrzeuge abgestellt werden können. /somo