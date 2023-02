Spatenstich an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca: Am Donnerstag (9.2.) haben dieRenovierungsarbeiten am zentralen Verkehrsknotenpunkt der Stadt begonnen. "Die Bürger der Stadt haben sehr lange darauf gewartet", erklärte Bürgermeister José Hila. "Seit über 20 Jahren wird nach einer Reform gerufen. Jetzt packen wir es an."

