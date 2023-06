Anderthalb Monate Wartezeit für spanischen TÜV: Wieder Ärger bei der ITV auf Mallorca

Altbekannte Probleme bei der ITV: Bei wem der TÜV auf Mallorca ansteht, der muss monatelang auf einen freien Termin warten. Und selbst mit der cita previa ist Schlangestehen angesagt. „Bis ich mit allem durch war, habe ich in der ITV-Station in Can Pastilla locker zwei Stunden gebraucht“, sagt eine Leserin der MZ.

Seit Jahren plagt sich Mallorca mit dem großen Andrang herum. Nach der Corona-Pandemie war die Lage kurzzeitig besser, als der zuständige Inselrat die Arbeitsstunden an den Kontrollstationen erhöhte und Unternehmen die Kontingente strichen. Denn die Firmen können Termine blockieren und an ihre Kunden weitergeben. Die Maßnahmen sorgten dafür, dass die Wartezeit von mehreren Monaten auf wenige Tage schmolz. Mittlerweile sind es wieder anderthalb Monate.

Wann gibt es die nächsten ITV-Termine auf Mallorca?

Besonders schlecht sieht es in der ITV-Station Palma I im Gewerbegebiet Son Castelló aus. Den frühesten Termin gab es beim MZ-Check am Mittwoch (28.6.) erst am 19. September. Da die Termine nur in den kommenden drei Monaten ausgemacht werden können, ist der spätestmögliche Termin derzeit der 29. September. Sprich, es stehen gerade mal elf Tage zur Auswahl.

In Palma II in Can Pastilla gab es den nächsten Termin am 7. August, in Inca am 9. August und in Manacor am 12. September. Die provisorische ITV-Station in Magaluf hat derzeit nur bis Ende Juli eine Lizenz. Hier gibt es aber immerhin wenige Restplätze vom 10. bis 13. Juli.

Eigentlich sieht der Vertrag zwischen dem Inselrat und der Betreiberfirma SGS vor, dass es binnen 13 Tagen einen freien Termin geben muss. Verärgert sind nicht nur die Autofahrer, sondern auch die ITV-Mitarbeiter, die regelmäßig im Dauerstress sind und Überstunden leisten müssen. In der Vergangenheit drückte die Polizei wegen des Terminmangels bei den Verkehrskontrollen oft ein Auge zu, wenn die ITV abgelaufen, aber das Fahrzeug im fahrtüchtigen Zustand war. Sich darauf verlassen kann man aber nicht, zumal es bei einem Unfall Versicherungsprobleme geben könnte.

Hier gibt es ITV-Termine

Die cita previa ist mit wenigen Klicks im Internet möglich. Dazu einfach auf der Seite serviciositv.es das Nummernschild eingeben. Wenn Sie früher schon die ITV gemacht haben, fragt der Computer, ob in derselben Station ein Termin ausgemacht werden soll. Die Wahl ist völlig beliebig und unabhängig vom Wohnort. Wer „si“ klickt, kommt direkt zur Terminwahl. Wer zum ersten Mal die ITV macht oder die Station wechseln will, kommt zu der Auswahlseite. Danach muss noch das Fahrzeug ausgewählt werden („turismo“ für einen normalen Pkw) und die Benzinart „Diesel“, „Gasolina“ (Benziner), „Eléctrico“ oder „Híbrido“. Im Anschluss einfach Telefonnummer und E-Mail-Adresse eingeben und die Gebühr für die ITV zahlen.