Die Sonderfahrspur VAO auf der Autobahn Ma-19 zwischen dem Flughafen Son Sant Joan und der Stadteinfahrt von Palma wird so schnell nicht wieder zurückgebaut. Die spanische Verkehrsbehörde DGT, die von der Zentralregierung in Madrid abhängt, hat jetzt in einem kurzen Artikel im spanischen Gesetzesblatt BOE klargestellt, dass die Fahrspur, die Bussen, Taxen, Elektroautos, Motorrädern und Autos mit mindestens zwei Personen ein schnelleres Vorankommen ermöglichen soll, erhalten bleibt.