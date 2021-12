Die Guardia Civil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung einer Wasserleiche, die bereits am 27. September vor Mallorca entdeckt wurde. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei der Körper der Frau rund eine Seemeile vom Club Náutico von Can Pastilla im Wasser gefunden worden. Sie trug keinerlei Ausweisdokumente bei sich.

Die Beamten stellten fest, dass sich der Körper der Frau zum Zeitpunkt des Auffindens bereits zwischen drei und fünf Tage im Wasser befunden haben muss. Das Alter der Frau wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Sie ist etwa 1,80 Meter groß, hat einen kräftigen Körperbau und dunkle lange Haare. Sie war sommerlich bekleidet, trug aber einen dunkelgrünen Wollpulli der Größe L mit weihnachtlichen Motiven und der Aufschrift "MERRY XMAS". Die Guardia Civil versucht nun seit über zwei Monaten ergebnislos, die Frau zu identifizieren. Laut der Pressemitteilung gibt es am Körper keinerlei charakteristische Merkmale, wie etwa Tattoos oder Narben. Auch eine Vermisstenanzeige, die zu der Frau passen könnte, liegt nicht vor. Vermutlich lebte sie allein. Nach ersten Ermittlungen könnte die Frau zwischen dem 22. und 24. September in der Bucht von Palma, also in den Gemeinden Palma oder Llucmajor, ins Meer gefallen und ertrunken sein. Die Guardia Civil bittet alle, die Hinweise auf die Identität der Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 062 zu melden.