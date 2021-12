Manacor, die Hauptstadt des Ostens von Mallorca, hat endlich Trinkwasser. Nicht in der ganzen Stadt, nicht einmal in einem gesamten Viertel, aber immerhin: Seit Mittwoch (29.12.) ist die erste öffentliche Wasserstelle in Betrieb, an der Anwohner ihre Wasserkanister oder Flaschen mit hochwertigem Trinkwasser auffüllen können.

