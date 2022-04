Beamte der Nationalpolizei haben am Freitag (1.4.) in Palma eine Deutsche festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, in Deutschland gemeinsam mit ihrem Bruder ihren 90-jährigen Vater vergiftet zu haben. Das bestätigte ein Sprecher der Nationalpolizei auf MZ-Anfrage.

Das Verbrechen soll die Frau bereits im vergangenen Oktober begangen haben. Damals war ihr betagter Vater unter mysteriösen Umständen gestorben. Eine Autopsie ergab, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handelte, sondern um eine Vergiftung. Kurz darauf verließ seine Tochter das Land und ließ sich in Palma de Mallorca nieder, wo ihre eigene Tochter bereits seit mehreren Jahren lebt. Mehrere Monate ermittelte die Polizei in Deutschland und kam schließlich zu dem Schluss, dass es sich bei den Tätern um nahe Verwandte handeln müsse. Tatsächlich verdichtete sich der Verdacht immer weiter, dass ein Sohn und eine Tochter verantwortlich für seinen Tod sein könnten. Sie erbten ein ansehnliches Vermögen vom Toten sowie die Auszahlung seiner Lebensversicherung. Ein internationaler Haftbefehl wurde ausgesprochen und die Tochter auf Mallorca aufgespürt. Parallel zu ihrer Festnahme in Palma de Mallorca nahmen Beamte in Deutschland auch ihren Bruder fest. Beweise dafür, dass auch die in Palma lebende Enkelin des Opfers in die Tat verstrickt sein könnte, gibt es nicht. Ihre Mutter wird nun voraussichtlich nach Deutschland ausgeliefert, wo ihr eine Anklage wegen Mordes droht. /somo