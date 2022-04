Ein toter Delfin ist am Dienstag (5.4.) am Strand von Portixol auf Mallorca angespült worden. Der Kadaver des Tieres wies einen fortgeschrittenen Verwesungszustand auf, was die Bestimmung der Todesursache schwierig macht.

Mitarbeiter des Aquariums von Palma de Mallorca untersuchten das Tier, um die genaue Art herauszufinden. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich um einen Risso-Delfin handeln, eine Gattung, die eng mit den Grindwalen verwandt ist. Laut Angaben der Veterinäre sind Strandungen von Grindwalen auf den Balearen nichts Ungewöhnliches und wurden schon häufig dokumentiert. Der Meeressäuger - der erwachsen auf eine Länge von etwa sechs Metern kommt - hat einen großen, dunkel gefärbten Kopf und weiße Flecken auf Bauch und Hals. Er lebt in Gruppen und ernährt sich hauptsächlich von Fischen und Tintenfischen. /pss