Am Dienstag (2.8.) ist bekannt geworden, dass ein deutscher Mallorca-Urlauber seit dem 24. Juni an der Playa de Palma vermisst wird. Es handelt sich um den 61-jährigen Oliver Wilhelm Erlenkamp. Der ehemalige Polizeibeamte stammt aus Nordrhein-Westfalen, hat graue Haare und trägt eine Brille. Er leidet an einer unheilbaren Erbkrankheit, die ihn immer weiter schwächt. Sein Gedächtnis sei durch die Krankheit beeinträchtigt, zudem leidet er an Sprachproblemen.

Mehr zum Thema Deutscher an der Playa de Palma auf Mallorca als vermisst gemeldet