Folgenschwerer Verkehrsunfall auf Mallorca: Am Donnerstagabend (4.8.) gegen 20.45 Uhr ereignete sich auf der Landstraße Ma-3433 zwischen Sa Pobla und Alcúdia ein Frontalzusammenstoß, bei dem eine 51-jährige Frau noch an der Unfallstelle verstarb. Neun weitere Personen erlitten Verletzungen, vier davon schwere.

Der Unfallverursacher war ein BMW-Fahrer, der in einer Kurve auf der engen Straße, die durch das Feuchtgebiet s'Albufera führt, auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß der Wagen mit einem Citroën zusammen.

Unfallverursacher war alkoholisiert

Im Citroën befand sich laut "Crónica Balear" eine Familie aus Madrid, die auf Mallorca im Urlaub war. Eine 50-jährige Frau auf der Rückbank überlebte den Zusammenstoß nicht. In die Unfallstelle fuhr daraufhin noch ein Ford. Der Unfallverursacher stand offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss und weigerte sich an der Unfallstelle, einen Alkoholtest zu machen. Er selbst brach sich bei dem Zusammenstoß einen Arm.

Der Mann wurde am Freitag im Krankenhaus festgenommen. Ein Bluttest, der vor Ort durchgeführt worden war, hatte bestätigt, dass er Alkohol konsumiert hatte. Ihm wird fahrlässige Tötung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Er befindet sich immer noch im Spital und wird von der Polizei bewacht.

Mädchen unter den Verletzten

Die Schwerverletzten, zwei Männer im Alter von 21, einer im Alter von 40 Jahren und eine 50-jährige Frau, sowie die Leichtverletzten, darunter ein sechsjähriges Mädchen, kamen mit Rettungswagen in die Krankenhäuser von Muro und Inca sowie in die Kliniken Son Espases und Juaneda in Palma.

Dutzende Einsatzkräfte eilten zum Unfallort, darunter auch alle verfügbaren Einheiten der Feuerwache Alcúdia. Die Landstraße blieb mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. /jk