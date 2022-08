Die spanische Verkehrsbehörde (DGT) will das Verhalten der Verkehrsteilnehmer auf den Straßen von Mallorca gezielter kontrollieren. Dafür sollen nun verstärkt Drohnen zum Einsatz kommen, die das Geschehen aus der Luft beobachten. Insbesondere soll die Landstraße Ma-10, die quer durch das Tramuntana-Gebirge führt, ins Visier genommen werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde hervor.

Grund für die Maßnahmen sei das erhöhte Aufkommen von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung im Sommer - sei es, weil einige Fahrer in dieser Jahreszeit weniger aufmerksam am Steuer sitzen, sei es, weil zahlreiche Menschen von außerhalb auf der Insel unterwegs sind, die die Gegebenheiten der Straßen auf Mallorca nicht kennen. Viele der Verstöße konnten bereits durch Drohnenaufnahmen festgestellt werden.

Überholmanöver und Handy am Steuer

Die meisten Vergehen, die die unbemannten Flugobjekte in den vergangenen Monaten aufzeichneten, waren Überholmanöver an Stellen, an denen eine durchgezogene Mittellinie dies verbietet, sowie das Nichteinhalten des Sicherheitsabstands beim Überholen von Fahrradfahrern. Auch das unerlaubte Parken an Straßenkreuzungen, unzulässige Richtungswechsel oder das Überfahren von Stoppschildern gehören zu den am häufigsten aufgedeckten Verstößen. Viele Fahrer hatten zudem keinen Sicherheitsgurt angelegt und benutzten ihr Handy während des Fahrens.

Um weiter gegen Verkehrssünder vorzugehen, soll der Drohneneinsatz nun vor allem an der Tramuntana-Straße Ma-10 intensiviert werden - der Verkehrsbehörde zufolge eine "besonders konfliktreiche Gegend". Erst vor wenigen Tagen war ein Video eines waghalsigen Rasers auf der Panorama-Straße in den sozialen Medien viral gegangen. /somo