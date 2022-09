Eine britische Urlauberin ist am Sonntagmorgen (4.9.) auf Mallorca gestorben, nachdem sie aus dem sechsten Stock eines Hotels in Palma de Mallorca gefallen war. Wie die Nationalpolizei berichtet, sind Ermittlungen eingeleitet worden.

Das Unglück ereignete sich gegen 9 Uhr morgens im Hotel Bellver. Wie es heißt, fiel die 35-jährige Besucherin des Hotels aus dem Fenster in Richtung Carrer Marquès de la Sènia, und starb noch am Unglücksort. Die Ermittler prüfen nun, wie es dazu kommen konnte.

Auf Mallorca ereignen sich in der Sommersaison regelmäßig Stürze aus Hotels. Meist fallen junge, betrunkene, britische Urlauber von ihren Hotelbalkonen, weil sie dort waghalsige Klettermanöver starten. Vor allem in dem bei britischen Partyurlaubern beliebten Urlaubsort Magaluf sind immer wieder Fälle von sogenanntem "balconing" zu beklagen. Ob es sich in dem aktuellen Fall um ähnliche oder gänzlich andere Umstände handelt, ist noch unklar.