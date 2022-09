Auf 1.000 Einwohner auf Mallorca und den Nachbarinseln kommen im Durchschnitt 21,7 jugendliche Straftäter, die verurteilt wurden. Damit führen die Balearen die landesweite Statistik an. Spanienweit sind es lediglich 13,2. Besonders auffällig in den vergangenen Jahren war der Anstieg an Sexualstraftaten.

Diese hat sich 2021 vervierfacht. 475 Jugendliche standen vor dem Richter, weil ihnen sexueller Missbrauch (438) oder geschlechtsspezifische Gewalt (37) vorgeworfen wurde. 2020 waren es noch 168 Fälle, 2019 lediglich 117. Jugendliche auf Mallorca sind gewalttätiger Auch die körperliche Gewalt hat stark zugenommen. 2021 gab es sechs Mordversuche von Jugendlichen, im Jahr zuvor war es nur einer. Bei Körperverletzungen ist die Anzahl an Gerichtsprozessen von 345 auf 412 gestiegen. In Sachen häusliche Gewalt stieg die Zahl um 30 auf 390 Fälle. Anzahl an Diebstählen konstant Die Anzahl von Jugendlichen begangener Diebstähle blieb konstant: 350 Überfälle, 156 gewaltsame Übergriffe und 139 Diebstähle mit Körperverletzung. 40 Straftaten konnte die Staatsanwaltschaft nicht bearbeiten, da die Täter nicht das nötige Mindestalter von 14 Jahren erreicht haben. Die Eltern sind keinen Deut besser Insgesamt wurden 2021 504 Jugendliche verurteilt, davon sind 409 Spanier und 95 Ausländer. Wie der Vater, so der Sohn: Die Balearen führen auch bei den Erwachsenen die Anzahl an Straftaten an. Hier waren es 2021 8.946 Fälle, was 8,9 Verurteilte je 1.000 gemeldeten Einwohner entspricht. 5.930 von ihnen sind Spanier, 3.016 Ausländer. /rp