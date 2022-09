Das heftige Unwetter, das Mallorca am Freitagnachmittag (16.9.) heimsuchte, hatte in Campos unerwartete Folgen: Die Sturzbäche traten dort erst mehrere Stunden nach den Regenfällen, gegen 19 Uhr, über die Ufer und haben die Insassen von sieben Fahrzeugen erfasst. Sie wurden von der Ortspolizei und der Feuerwehr gerettet.

In Campos selbst hatte es nicht so stark geregnet wie in manch anderen Gemeinden. In Felanitx stauten sich jedoch die Wassermassen in den Sturzbächen, die stark anschwollen und an mehreren Stellen überliefen, so dass die Landstraßen und die Verbindungsstraßen zwischen Campos und Santanyí sowie Colónia de Sant Jordi in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Ein Auto wurde von der Strömung in den Fluss gezogen

Zwischen 19 und 22 Uhr wurden sieben Autos vom Wasser eingeschlossen, als die Sturzbäche Son Negre und Son Xorc über die Ufer traten. Einsatzkräfte der Ortspolizei von Campos wurden zum Ort des Geschehens geschickt und halfen den Insassen, sich zu befreien.

Eines der Fahrzeuge, die versuchten, das überschwemmte Gebiet zu durchqueren, wurde jedoch von den Wassermassen mitgerissen, stieß mit einem anderen Auto zusammen und wurde von der Strömung etwa dreihundert Meter weit in den Fluss gezogen. Die Ortspolizei alarmierte die Feuerwehr, der es gelang, den Mann, der sich im Fahrzeug befand, zu retten. Als die Einsatzkräfte ihn herauszogen, stand ihnen das Wasser bis zu den Hüften. /bro