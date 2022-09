Ein 40-jähriger Mann ist am Samstagabend (17.9.) bei einem Arbeitsunfall in einer Lagerhalle für Baumaterial in Sant Llorenç des Cardassar im Osten von Mallorca ums Leben gekommen. Der Angestellte war gegen 21.20 Uhr mit einem Schaufelbagger zugange, als er aus zunächst ungeklärten Gründen aus dem Fahrzeug ausstieg.

Nach ersten Erkenntnissen deutet einiges darauf hin, dass die Bremsen des Baggers versagten. Das Fahrzeug setzte sich in Gang und drückte den Mann mit der Schaufel gegen die Wand der Lagerhalle. Das Opfer starb an Ort und Stelle an den Folgen des Unfalls. Obduktion soll mehr Klarheit über den Unfallhergang bringen Beamte der Guardia Civil aus Manacor begaben sich an den Unfallort und nahmen die Ermittlungen auf, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Mehrere Stunden durchkämmten die Polizisten den Ort des Geschehens nach möglichen Hinweisen. Die Leiche wurde schließlich nach Mitternacht abtransportiert. Nun soll eine Obduktion mehr Klarheit bringen. Es wird zudem untersucht, ob ein technischer Defekt am Bagger vorlag oder ob es sich um menschliches Versagen handelt. Es war bereits der zweite Arbeitsunfall auf Mallorca am Wochenende. Am Samstagnachmittag wurde ein Arbeiter im Parc Bit an der Hand verletzt. /jk