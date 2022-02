Der Maler, der am vergangenen Mittwoch (9.2.) bei einem Arbeitsunfall in Arenal schwer verunglückte, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Darüber informierte am Montag (14.2.) die Gewerkschaft CCOO in einem Tweet.

Der 48-jährige Spanier hatte die Fassade eines Gebäudes an der Strandpromenade (Ecke Cartago und Milá) gestrichen und sich auf einem Balkon im ersten Stock an ein Geländer gelehnt, das plötzlich nachgab. Mehrere Menschen wurden Zeugen des Unfalls. Der Verletzte wurde noch am Unglücksort von Sanitätern versorgt, bevor er ins Krankenhaus Son Espases gebracht wurde, wo er schließlich verstarb. Die Gewerkschaft UGT forderte am Montag von der Landesregierung eine genaue Untersuchung des Unfallhergangs und striktere Kontrollen der Arbeitsschutz-Vorgaben. Die Polizei hatte bereits Ermittlungen aufgenommen. /ck