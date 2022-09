Rund ein Dutzend Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag (18.9.) an der Hafenpromenade Paseo Marítimo in Palma de Mallorca einen Urlauber angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen halb eins auf Höhe des Auditoriums.

Auf Videoaufnahmen eines Zeugen ist zu sehen, wie die Gruppe den rund 30-Jährigen verfolgt. Ein junger Mann schreit "Lauf, du Schwuchtel". Ein anderer: "Ich schwöre, den kriege ich." Mehrere Personen schlagen und treten auf den Mann ein, als er schon auf dem Boden liegt. Umstehenden Personen gelingt es schnell, den Mob aufzulösen und den Mann vor den Verfolgern in Sicherheit zu bringen. Dabei fordern sie ihn auf Englisch auf, in ein Lokal zu gehen. Viele der Angreifer dürften minderjährig sein Was der Auslöser für die Aggression war, ist derzeit noch nicht bekannt. Bei den Angreifern handelt es sich um junge Leute, viele von ihnen dürften minderjährig sein. Der Paseo Marítimo ist als Partymeile bekannt und beliebt. /pss