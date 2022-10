Schweres Unglück vor Mallorcas Nachbarinsel Formentera: In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (6.10.) ist ein Schlauchboot mit fünf Personen an Bord gegen einen Felsen geprallt. Dabei starb ein 35-Jähriger.

Ein weiterer Passagier im Alter von etwa 50 Jahren erlitt schwere Verletzungen an einem Bein und wurde per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus von Can Misses auf Ibiza gebracht. Die übrigen Passagiere erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus von Formentera eingeliefert.

Guardia Civil untersucht den Vorfall

Das Unglück ereignete sich gegen 3.45 Uhr. Der genaue Hergang ist noch nicht geklärt und wird nun von der Guardia Civil untersucht. Die Ermittler haben aber bereits ausgeschlossen, dass der Unfall mit Drogenhandel oder illegaler Einwanderung zu tun hat. /pss