"Die Zelle sehr solide, das Essen warm und gut, man kann rauchen und die Beamten sind sehr nett", schreibt Aron Marín in den Bewertungen auf der Google-Seite des Präsidiums der Nationalpolizei in Palma de Mallorca im Carrer Simó Ballester. Fragt sich, wie ernst gemeint diese Kommentare sind, aber Aron Marín ist nicht allein: Carlos Rivera Vázquez etwa ist mit seiner Festnahme hoch zufrieden. Er schreibt: "Man hat mir sanft und höflich die Handschellen angelegt, das Polizeiauto war innen sehr sauber, die Beamten waren bei der Festnahme jederzeit sehr freundlich und in der Zelle haben sie mir außerordentlich gute Witze erzählt. Ich werde mich wieder von ihnen festnehmen lassen."

Bewertungen im Internet gibt es heutzutage für alles und jeden - aber für eine Polizeidienststelle ist es doch eher ungewöhnlich. Nicht so in Palma, wo allein bei Google 110 Kommentare nachzulesen sind. Im Durchschnitt kommt das Präsidium auf eine solide 3,5 von 5 Punkten. Immer wieder lobend erwähnt werden die Zellen, in denen die Festgenommenen meist die Nacht über verbringen müssen. Rafa Marin merkt an: "Zellen mit Decken, ziemlich bequem, angenehme und sympathische Nachbarn, Mitarbeiter mit gutem Durchsetzungsvermögen, Käsebaguette mit Tomate, Wasser und Kaffee am Morgen. Es hat sich gelohnt, gefasst zu werden. Ich werde es wieder tun."

Nicht alle Festgenommenen fühlen sich derart wohl

Allerdings fühlten sich nicht alle Festgenommenen wohl: Pedro Fiol zum Beispiel schrieb vor acht Monaten eine negative Bewertung, in der er den Schmutz und die fehlende Videoüberwachung kritisierte. Außerdem habe er nicht schlafen können: "Die ganze Nacht mit Licht an. Wenn sie dich mögen, behandeln sie dich besser, und wenn sie dich nicht mögen, behandeln sie dich schlechter, was unprofessionell ist."

Gute Noten gibt es hingegen für die Effizienz und Geschwindigkeit der Passstelle: Javier Fernández zum Beispiel vergleicht die Schnelligkeit des Services mit der Formel 1: "Ich war zweimal dort, beide Male, um meinen Personalausweis und meinen Reisepass zu erneuern, und die machen das dort wie ein Formel-1-Team, das die Räder wechselt, superschnell und wirklich nett."

Bewertungen nahezu über jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter

Die Kommentare gehen häufig sehr ins Detail und bewerten die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Schaltern. "Die Dame, die an Tisch acht arbeitet, eine Blondine mit lockigem Haar und Brille - ich verstehe ja, dass sie viel zu tun hat, aber sie ist sehr unfreundlich, sie könnte wenigstens Hallo sagen", schreibt Sara Salander etwas verärgert.

Die Meinungen gehen hier auseinander: Nieves Ortega zum Beispiel, die ihren Ausweis vor drei Monaten erneuert ließ, vertritt die gegenteilige Meinung: "Die Frau an Tisch acht ist höflich, angenehm und freundlich... die Atmosphäre im Allgemeinen ohne Gedränge, einfach perfekt", schreibt sie. Und auch Miriam del Campo ist hoch zufrieden: "Ich war heute Morgen dort, um meinen Personalausweis zu verlängern und meinen Reisepass zu bekommen, und der Service an Tisch 5 war spektakulär, sehr angenehm und freundlich, ich fand es toll. Tisch 6 war auch sehr freundlich, ein außerordentlicher Service."

Die negativsten Bewertungen bekommt das in die Jahre gekommene Gebäude, das nicht wirklich barrierefrei ist. Ein deutscher Kommentator beklagt sich darüber, dass er in seinen Augen schlechter behandelt wurde als Spanier, was laut ihm an der Sprachbarriere lag. /jk